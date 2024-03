'Tino' Asprilla le echa sal a herida del América: 'jugadores mimados'

América de Cali está sumido en una crisis profunda y dolorosa, agravada por la reciente eliminación de la Copa Sudamericana, tras caer por 2-0 contra Alianza FC.

La cacería de brujas en la que se ha convertido la tarea de encontrar los responsables no termina y hay señalamientos de todo tipo: algunos apuntan a los directivos que provocaron esta debacle con el inesperado relevo de Lucas González, otros al entrenador César Farías y sus constantes ensayos fallidos y otros más al bajo nivel de los jugadores.



En este último rango se ubicó Faustino Asprilla, ahora en el rol de panelista de ESPN: "Son unos mimados. Les pagan bien, duermen bien, viven en una ciudad como Cali", dijo en su análisis.



El 'Tino' extrañó la rebeldía y las ganas con las que él y muchos jugadores reaccionan a situaciones adversas como la que hoy vive el rojo y no creyó en el argumento del bloqueo mental que le propuso su compañero Fabián Vargas.



"En un equipo puede haber dos o tres mal, no todos mal, no los 40 mal de la cabeza. El que está mal se hace al lado y no expone al equipo", dijo el 'Tino'. Su consejo para mejorar la situación parte de una hábito de sus años en las canchas: "mañana o cuando vuelven a entrenar tienen que decirse las cositas en la cara, es la única manera de salir de esto".



Al técnico César Farías tampoco lo salvó pues lo notó "muy confundido" y afirmó: "uno no puede dudar de uno mismo".



Para el ex jugador la plantilla "no se puede defender" en esta crisis y tiene una cuota alta de responsabilidad en la difícil situación de un equipo que, además, está en el puesto 17 de la tabla de la Liga Betplay I 2024.

