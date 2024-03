Hugol no dudó: 'América hubiese podido respaldar más a Lucas González'

Todos lo temían pero ni los más incrédulos calcularon que podría consolidarse tan pronto otro fracaso del América de Cali en el escenario internacional, que era una de las prioridades.

Infortunadamente, el proceso de César Farías ha sufrido un golpe muy duro tras la derrota por 2-0 que sufrió a manos de Alianza FC y que lo dejó fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.



Y en ese escenario de caos, el cual se replica en la Liga Betplay I 2024 en la que los escarlatas están en el puesto 17, muchos apuntan a los responsables. Aunque se pide a gritos la salida del entrenador, la realidad es que es difícil anticipar lo que sucederá, pues las decisiones directivas en el club siempre fueron muy inesperadas.



En el ámbito local hay desconcierto y reconocidos hinchas del América como Hugo Rodallega se han referido al tema: “Creo que América hubiese podido respaldar mucho más a Lucas González... En cuanto al fútbol, me gustaba mucho más el de Lucas González que el de ahora”, dijo en diálogo con Zona Libre de Humo, charla que, vale aclarar, es previa a la eliminación de la Sudamericana.



Y ojo a la aclaración: “Lucas no me llenaba, pero lo que hizo con Águilas Doradas y América de Cali, equipos muy propositivos, que metían 7 jugadores en el área, era encantador y a los hinchas les gusta ver un equipo que propone”, añadió.



Es importante destacar que Rodallega, reconocido seguidor del América, estuvo en contactos para llegar en 2023 antes de su firma con Independiente Santa Fe, pero inesperadamente le cerraron la puerta. Ahora brilla en Bogotá y demuestra que siempre tuvo razón. Otra lección más, otra culpa si se quiere, que les cabe a quienes toman decisiones en el club.