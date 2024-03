‘Queremos seguir, pero entiendo si la decisión es otra’: César Farías

América de Cali se despidió muy temprano de la Copa Sudamericana. El cuadro escarlata no tuvo su mejor noche y fue vencido por Alianza FC en el estadio Metropolitano por 2-1.



Finalizado el encuentro, el técnico César Farías aseguró que no se hizo lo suficiente para clasificar y también habló de su futuro en el equipo.



“Es una lástima no conseguir los resultados que queremos. La sensación es que intenta uno hacer cosas, pero hay un desespero, nos cuesta marcar los goles y nos pasa factura atrás. Cometemos una falta, hay gol y luego un tanto tempranero sentencia el partido, todo eso se dio por el desespero”, comentó de entrada.

“El rival ha propuesto mucho. Luchamos, nos esforzamos, pero no hemos hecho lo suficiente para merecernos la clasificación y esto nos ha pasado bastante en este año. Trabajaremos para calmar el equipo y buscar los resultados de otra manera”, agregó.



Ante la pregunta de que el plantel está falto de alegría dijo: “Hay un momento del juego en el que no conseguimos generar y hay viene el desespero. No hemos podido enfocar el aquí y ahora para definir una situación de gol de entrada y por más que hay esfuerzo, el juego pide alegría y fluidez y se pierde en ese deseo de revertir, pero no se nos ha dado”



Finalmente, cuando fue preguntado por su futuro mencionó: “Tenemos la fuerza para seguir en América, pero si la decisión es otra la entendemos. Si el problema soy yo, estamos abierto a todo. Don Tulio hoy me dijo que hay que tener la cabeza fría para tomar decisiones”.