¿Por eso seguiría Farías en América? Posible millonaria indemnización

América de Cali sufrió este miércoles, en Barranquilla, un golpe durísimo, de esos que podrían provocar decisiones radicales hacia el futuro.

El equipo cayó por 2-0 contra Alianza FC, equipo que supo neutralizarlo de principio a fin y que le hizo daño cada vez que lo atacó, evidenciando los muchos problemas de definición y de marca que lo tienen además muy comprometido en la Liga Betplay, donde marcha en el puesto 17 de la tabla, con 9 unidades de 30 en disputa.



El principal señalado por esta debacle ha sido el entrenador César Farías, quien no logra darle la vuelta a un equipo que fue protagonista el semestre pasado pero en este no encuentra el rumbo. El venezolano asumió el cargo tras la inesperada salida de Lucas González, despedido por la presidenta Marcela Gómez a tres días del inicio de la competencia, decisión que para muchos tiene también gran peso en la actual crisis de resultados.



Lo cierto es que centenares de aficionados de 'La mecha' inundan las redes pidiendo un cambio de entrenador, que nadie sabe si será una solución y que además se ve poco probable, no por razones deportivas sino incluso económicas.



Según informó el periodista Jaime Dinas desde Cali, las cuentas de una posible indemnización, teniendo en cuenta que Farías tiene contrato hasta diciembre de 2024, no cierran: "En caso de una eventual salida de César Farías, por decisión @AmericadeCali al DT venezolano le deben pagar $2 mil 400 millones de pesos de indemnización (correspondiente a unos meses de salario, dejando de percibir 4 meses de salario), tema que ya conocen los dirigentes", dijo en sus redes sociales.

— Jaime Dinas (@JaimeDinas) March 7, 2024

El club no hizo comentarios sobre las cifras, que son extra oficiales. Lo cierto es que después de dejar de percibir casi un millón de dólares que ganan los clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, los fondos del club requieren un manejo prudente.



Dinas ha sido un fuerte crítico de Tulio Gómez, máximo accionista del club, por lo que algunos califican sus datos en las redes sociales como parte de un pulso personal con el dirigente.