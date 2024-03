Alexandre Guimaraes analiza la posibilidad de regresar al América

América de Cali está pasando por una crisis deportiva y el técnico César Farías aún no encuentra la fórmula para volver a la victoria, pues ya son siete partidos en los que no suma de a tres puntos y el último golpe fue la eliminación de Copa Sudamericana ante el debutante Alianza.

Tras esa dura derrota en el torneo internacional, el futuro de César Farías quedó en el aire e incluso, el venezolano dejó su cargo a disposición una vez acabó el juego en Barranquilla.



Pese a ello, las directivas aún mantienen a Farías en el banquillo y no parece que el técnico vaya a salir, al menos por ahora, pues el objetivo de todo América es apoyar el proceso y recomponer el camino de cara a clasificar a los cuadrangulares de Liga.



Ante esa situación, el extécnico del América, Alexandre Guimarães, dio a conocer en una entrevista con el programa ‘Zona Libre de Humo’ que le gustaría volver al cuadro americano, pero la decisión es de las directivas.



“Mi teléfono lo tienen los directivos, pero no lo veo tan sencillo ahora, aunque no hay nada imposible. La pregunta de que quiero volver al América de Cali se la deben hacer a los dueños, yo siempre estoy disponible”, fue el contundente mensaje de Guimarães.



De igual manera, el entrenador dijo que ha visto los últimos partidos del América y le ha sorprendido por qué dejaron ir a un jugado como Carlos Darwin Quintero, haciendo referencia al duelo contra Pereira.



"No he vistos todos los partidos de América, pero vi el de anoche (Alianza) y el de Pereira que me interesaba mucho. Anoche Batalla, un jugador que promovimos, se hizo un partidazo. Quería ver a Darwin en el funcionamiento del Pereira, fue una salida que nunca entendí en América", puntualizó Guimaraes.



Por ahora, América deberá recomponer el camino y la siguiente prueba para César Farías y sus dirigidos será contra Alianza en el estadio Pascual Guerrero, en juego por la fecha 11 de Liga.