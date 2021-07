¿Alcanzará Nacional a inscribir jugadores en Liga II? ¡Corre el reloj!

La pelea de Atlético Nacional, más que contra Cortuluá, Dimayor o el 'enemigo' de turno, es contra el tiempo.

El equipo 'verdolaga' intenta levantar al precio que sea el castigo que pesa sobre la institución, que no puede inscribir jugadores por cuenta del pleito que mantiene con Cortuluá por el caso Fernando Uribe. La sanción que al día de hoy está en firme es el pago de 5 millones de dólares al equipo vallecaucano, por parte de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Pero el equipo de Antioquia está agotando todas las instancias para evitar ese millonario castigo. En ese punto está empantanada la pelea.



Mientras unos y otros se muestran los dientes, la única realidad es que los refuerzos entrenan pero no pueden participar en partidos y les quedan solo dos semanas para lograrlo este semestre: el plazo de inscripción de jugadores vence el 6 de agosto, a las 6:00 p.m. hora local. Y la mala noticia es que las posibles soluciones están lejísimos.



¿Cuál es la situación hoy de los refuerzos de Nacional?



Los delanteros Dorlan Pabón y Rugery Blanco, el defensor Felipe Aguilar y el volante Yeison Guzmán interpusieron acciones de tutela para defenderse de lo que, consideran, es una violación a su derecho al trabajo. La decisión, como contempla la Ley, debe conocerse esta misma semana, pues habrán transcurrido diez días desde que se instauraron las tutelas.



Y en este punto hay dos visiones: la de la asociación de futbolistas Acolfutpro, que defiende a los jugadores, y la de un experto neutral que analiza la situación desde el punto de vista jurídico.



"La asociación de futbolistas se pronuncia porque esta es una denuncia de un tema estructural, hace años venimos diciendo que la institucionalidad del fútbol es ilegal e inconstitucional. Usted no puede operar por fuera de los mandatos del artículo 116 de Constitución, que habla de aquellos particulares que tienen facultades para actuar impartiendo justicia", explicó Carls González Puche, presidente ejecutivo de Acolfutpro.



En opinión del abogado que apoya a los jugadores, "lo que ahora les niegan es la posibilidad de participar. No es una decisión de un técnico de no jugar, es que a nadie contratan para entrenar y en este caso el objeto del contrato es jugar para el equipo en competencia", añadió. Y ojo al detalle: "el artículo 15 establece que usted puede terminar su contrato sin justa causa si no tiene una cantidad mínima de oportunidades de competir. En el reglamento de la FIFA se explica que no vale solo el contrato sino que usted se pueda desarrollar su profesión y, reglamentariamente, usted puede romper su contrato".



Ha de ser por eso que el club acompaña esa decisión de los jugadores de acudir a la tutela, pues después del esfuerzo se expone a perder a sus refuerzos.



Sin embargo, ante la consulta de FUTBOLRED, el abogado deportivo Andrés Charria explicó que no ve argumentos para que ese mecanismo sea exitoso en esta oportunidad.



"Para mí el problema real es que no se está vulnerando el derecho al trabajo porque los jugadores de hecho están trabajando: les están pagando, están entrenando, se puede probar en videos que participan en actividades oficiales del club empleador, usan el uniforme, reciben órdenes. Pero es que el derecho al trabajo no es entrar a la cancha en un partido oficial, sino habría 200 tutelas a la semana de jugadores suplentes a quienes el DT no utiliza. Diría que si no juegan es por una conducta imputable a Nacional, su empleador, que asegura que tienen que vencerlos en el pleito en un tribunal", dijo.



¿Cuánto tiempo le queda a Nacional?



Todo depende. Esta misma semana podría haber una decisión del juez, quien tiene la opción de darles la razón a los jugadores, amparar sus derechos y ordenar su inscripción, o puede avalar la autoridad de la FCF y la Dimayor y dejar en firme sus decisiones, entre ellas la imposibilidad de inscribir jugadores.



En este caso, según explicó Charria, lo que se espera primero es que se unifiquen en un solo juez las cuatro tutelas, al tener la misma motivación. Después el tema se puede alargar. Si la decisión es en el primer sentido, se esperan impugnaciones de FCF y Cortuluá para defender sus intereses. En ese caso, el tema podría llegar a la mismísima Corte Constitucional para revisión, pero allí el trámite tardaría mucho más que las dos semanas que quedan para el cierre de inscripciones.



Y un detalle más advierte el experto, que complicaría aún más la disputa entre Cortuluá y Nacional: "si los jugadores terminan siendo inscritos, Cortuluá podría exigir ante la FIFA la desafiliación de la FCF por no cumplir sus propios estatutos". De hecho, en los últimos días eso fue lo que anunció el máximo accionista del club vallecaucano, Óscar Martán.



¿Qué puede pasar entonces con los jugadores que llegaron para ser protagonistas en Nacional y todavía no logran ser inscritos? A la pregunta responde González Puche con otra duda: "¿usted sabía que el artículo 3 del código disciplinario castiga de seis meses a dos años a los futbolistas que acudan a la justicia ordinaria para resolver las disputas? Eso está denunciado y ya la Superintendencia de Industria y Comercio está investigando a dos clubes por la quejas de Acolfutpro debido a que se castra el acceso al mercado y, al final, los futbolistas terminan pagando los problemas que son entre los clubes sin tener responsabilidad".



Lo que es un hecho es que Nacional va a seguir peleando, como ha hecho con la inscripción de Cristian Castro, quien viene de cesión de Boavista y a quien, según la normativa FIFA, tiene la Dimayor la obligación de inscribir, tal como aclaró Charria. Después los tiempos de la justicia serán los que sean y, mientras no cancele la deuda de 5 millones de dólares a Cortuluá, la inscripción no se permitiría. El lío es largo y complejo y no hay, por ahora, asomo de acuerdo. Y en ese panorama pierden los jugadores, que cumplen con cada una de sus obligaciones, pero sin la ilusión de estrenarse vestidos de verde.