Furioso reclamo de Nacional a Dimayor por Castro: ¿vulneran dignidad?

Atlético Nacional sigue firme en su decisión de no acatar el fallo que le obliga a pagar una millonaria suma a Cortuluá, por el caso Fernando Uribe, y que le impide, entre otras cosas, la inscripción de jugadores para la presente temporada.

Y en ese reclamo ha enfilado nuevamente contra Dimayor, a la que le exige que permita la inscripción de Cristian Castro, jugador que fue cedido al Boavista, pero cuya opción de compra no se ejecutó y está de regreso.



"Cristian puede ser inscrito sin ningún contratiempo, según la reglamentación de FIFA. El reglamento de FIFA expresamente permite la inscripción de jugadores sin sujeción a ninguna sanción, cuando el jugador retorna al club que lo prestóy el contrato vence de forma natural, como sucede en este caso. El contrato de transferencia temporal (préstamo) de Cristian Castro al Boavista F.C. terminó de ese modo, pues venció el plazo pactado y el equipo portugués no hizo uso de la opción de compra... La FIFA autoriza inscribir jugadores que hayan sido prestados y hayan retornado a su club empleador y titular de sus derechos deportivos, sin que ningún tipo de sanción pueda interponerse en esa inscripción", asegura el equipo antioqueño.



Dice Nacional que el 13 de julio solicitó la inscripción y que la respuesta fue que la próxima semana, pero alega que la respuesta debió ser inmediata: "reclamamos a Dimayor celeridad para resolver esta inscripción".



Uno de los argumentos del club es que "los futbolistas deben estar en la cancha. Esa es su pasión y motivación. Deben jugar, para contribuir así a mejorar el fútbol colombiano. No se les pueden vulnerar su dignidad humana de esta manera".

Nuevamente la @Dimayor impide la inscripción de uno de nuestros jugadores. En este caso la inscripción del regreso de Cristian Castro: (1) 🧵 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 24, 2021

Y en esa demanda por amparar los derechos de los jugadores, también la asociación de futbolistas Acolfutpro ha exigido que se permita la inscripción: "respaldamos a los futbolistas de @nacionaloficial a quienes se les vulnera su derecho al trabajo con sanciones impuestas por comisiones de @FCF_oficial y @Dimayor, que actúan sin tener facultades para administrar justicia y violan el Art.116 de la C.P.".

ACOLFUTPRO respalda a los futbolistas de @nacionaloficial a quienes se les vulnera su derecho al trabajo con sanciones impuestas por comisiones de @FCF_oficial y @Dimayor, que actúan sin tener facultades para administrar justicia y violan el Art.116 de la C.P.@MintrabajoCol pic.twitter.com/yvdsvD9Z3c — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) July 23, 2021

Vale recordar que Nacional no puede inscribir jugadores en la actual ventana por el no pago a Cortuluá de 5 millones de dólares, producto del conflicto que mantiene con Cortuluá por el traspaso de Fernando Uribe. El equipo verdolaga insiste en que no tiene por qué pagar esa cantidad, pero existe un fallo que está en firme y que ampara a Dimayor para tomar medidas como esta de no permitir la llegada de los refuerzos del verde a la canchas.



El conflicto está lejos de una solución definitiva, pues las partes siguen muy alejadas, y por ahora no se ve la luz al final de túnel.