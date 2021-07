Dimayor habla claro a Nacional: 'las decisiones hay que respetarlas'

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, habló directo sobre Atlético Nacional y todas las quejas que ha hecho públicas en los últimos días, respecto del castigo por la disputa con Cortuluá, relativa a Fernando Uribe.

El equipo 'verdolaga' intenta usar todas las herramientas posibles para evitar el pago de 5 millones de dólares que le impuso la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, la cual fue ratificada por el TAS. Si no paga su obligación, la primera consecuencia es la imposibilidad de inscribir jugadores, lo que desde la acera antioqueña se interpreta como una violación al derecho al trabajo.



“Tiene su complejidad jurídica. Hay que respetarlo, independientemente que uno esté de acuerdo o no, en eso está la FCF y la Dimayor. Nacional tiene una pretensión y la hará valer. Hay que esperar las decisiones de esas tutelas. No se le está negando el derecho al trabajo a nadie, simplemente se está actuando conforme a la institucionalidad“, dijo Jaramillo, en charla con El Alargue de Caracol Radio.



El dirigente habló del último comunicado de Nacional, en el que se afirma que "esta situación viola el debido proceso de Atlético Nacional y el derecho al trabajo y a la dignidad humana de los jugadores, Dorlan Pabón, Andrés Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Rugery Blanco y Nelson Daniel Palacio, quienes fueron contratados por el equipo para esta temporada".



“Yo no sé cuál es el sentir de los demás presidentes, yo hablo por la Dimayor y la Federación. Ese lenguaje de ese comunicado no es el mejor, hay imprecisiones, acusaciones a la Dimayor y a la Federación, que tendrán que aclarar porque las hicieron públicamente, hay unas instancias dentro de nuestro sistema que seguramente las utilizaremos para tomar decisiones“, expresó Jaramillo.



“Es importante respetar la institucionalidad y respetar las instancias que el fútbol y el sistema ha definido. Las decisiones pueden gustar o no pero hay que respetarlas. No sé si eso nos lleve a otras instancias de sanciones internacionales, yo creo que la institucionalidad se ha defendido desde el punto de vista de lo que es la Federación y la Dimayor“, concluyó.



Nacional decidió acudir al exfiscal Néstor Humberto Martínez para evitar el pago de la millonaria cantidad que le exige Cortuluá, una pelea que no parece que tenga un final próximo. Las partes se alejan cada día un poco más y la solución final no está clara.