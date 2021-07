Martán a Nacional: ‘Si llega la tutela, pido a Fifa la desafiliación’

Lejos de llegar a un acuerdo, las cosas entre Atlético Nacional y Cortuluá se ponen cada vez más pesadas por una demanda sobre el pase de Fernando Uribe. Los vallecaucanos ganaron un pleito ante el Tribunal de Suiza y el verde está obligado a pagar 5 millones de dólares, pero se niega.



Nacional no puede inscribir jugadores hasta que no pague esa multa, pero insistirá ahora ante la justicia colombiana, a través de tutelas interpuestas por algunos refuerzos (que alegan el derecho al trabajo) para poder disponer de sus fichajes para la Liga BetPlay II-2021.



Este viernes, 16 de julio, habló Oscar Ignacio Martán, máximo dirigente del Cortuluá. Y dio fuertes declaraciones en charla con ‘Zona Libre de Humo’.



“Si mañana la tutela sale y dice que Nacional puede inscribir jugadores, de inmediato voy a FIFA y solicito la desafiliación”, fue la frase más contundente que dejó.



Además, criticó a Néstor Humberto Martínez, quien se apoderó del caso para tratar de beneficiar a Nacional. “Me deja aterrado lo que quiere hacer el Dr. Néstor Humberto Martínez (abogado de Nacional para el caso), no conoce nada de la parte deportiva. Él (Martínez) volvió una nada a los magistrados, a la comisión del estatuto de Dimayor, a la misma Dimayor. Hay un desconocimiento del régimen deportivo. Cortuluá no va a entrar a ese ring de ir a justicia ordinaria cuando no tenemos por qué hacerlo, esa nos la gana el Dr. Martínez, donde se sabe mover como pez en el agua. El poder es el poder y creo que confiaron demasiado en las cosas, creo que estaban mal asesorados”, comentó.