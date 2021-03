¿Quiénes se creen? Hinchas de Deportivo Cali increpan al técnico Arias

Deportivo Cali no vive un buen momento, seis partidos sin ganar no lo deja bien parado ante la afición azucarera. Sin embargo, en un hecho reprochable, el entrenador vivió un momento tenso en la concentración después de que varios hinchas le reclamaran la alineación de algunos jugadores y bajo rendimiento del equipo.



Debido al tenso momento, los agentes de la Policía que acompañaron a Cali en el hotel de concentración tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas del incidente. En el que se observa como dos hinchas del club le dicen al técnico: "Yo creo que Arroyo no puede ser titular hoy. Vos estás en el Cali, vos no estás en cualquier equipo".



Mientras tanto, otros fanáticos le gritan: "Estamos a 18 horas de Cali y estamos en todas partes. Esto no es Pereira". El doctor Gustavo Portela, médico del Deportivo Cali, habría sido una de las personas encargadas de bajar los ánimos y separar al entrenador luego de ser increpado.

Sin duda un hecho reprochable desde todo punto de vista. No se puede permitir que los aficionados insulten, increpen y arremetan contra los protagonistas del juego. Este jueves 25 de marzo, el conjunto 'azucarero' tratará de recomponer el camino cuando visite a Atlético Bucaramanga a partir de las 6:05 de la tarde en el estadio Alfonso López de la capital del departamento de Santander.







