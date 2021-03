¡A pagar 'papitos'! Leonel Álvarez gana millonaria demanda a Nacional

Este miércoles, el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) en Lausana Suiza, falló en contra de Atlético Nacional en el caso Marlos Moreno con el Club Deportivo Leonel Álvarez. Con lo cual, deberá pagar la suma que supera los 1.700 millones de pesos más los intereses que haya devengado desde el pasado 23 de noviembre de 2017. Además, deberá hacerse cargo de los costos del arbitraje, que serán comunicados próximamente por la secretaría del TAS.



El Club Deportivo Leonel Álvarez había demandado al club verdolaga por el pago de los derechos de formación del jugador Marlos Moreno, quien fue transferido en junio de 2016 al Manchester City en una cifra cercana a los 5 millones de euros. Al Club Deportivo Leonel Álvarez (que no tiene que ver con el ex jugador colombiano, más allá del nombre) le correspondía un dinero por los derechos de formación del jugador, cifra que no llegó en la proporción que era.



El Club Deportivo demandó a Nacional y tras la decisión dictada el 17 de septiembre de 2019 por la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, en donde le habían dado la razón a Nacional, el Club Deportivo Leonel Álvarez hizo uso del recurso de apelación ante el TAS, la cual estimó íntegramente este miércoles 24 de marzo de 2021. Una vez estimado este recurso, ordenó revocar la decisión de la Comisión y que Nacional pague los dineros reclamados más los intereses por parte del Club Deportivo Leonel Álvarez.



“Ordenar al Club Atlético Nacional a abonar al Club Deportivo Leonel Álvarez la cantidad de 1.721.294.610,37 de pesos colombianos, así como a pagar este último los intereses legales al tipo de interés del 5% anual, que dicha cantidad haya devengado desde el día 23 de noviembre de 2017 y hasta la fecha de su efectivo pago. Los costos del arbitraje, que serán comunicados próximamente por la Secretaría del TAS a las partes, serán asumidos íntegramente por el Club Atlético Nacional”, señaló el TAS en su fallo.

Además, Nacional deberá abonar al Club Deportivo Leonel Álvarez 5.000 francos suizos, unos 19 millones, quinientos mil pesos aproximadamente, como contribución a los honorarios legales y otros gastos que el club formador incurrió para efectuar tanto la demanda, como la apelación y la elevación del caso al TAS.



En las próximas horas, se espera una respuesta de Atlético Nacional, para solucionar el modo de pago y el plazo para saldar la cuenta de esta demanda.



