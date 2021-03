Nacional recupera la punta y América sufre: se mueve la tabla en Liga

En la jornada de este miércoles se disputaron tres duelos, que movieron significativamente la clasificación en Liga Betplay 2021-I. Nacional venció a Jaguares y volvió a treparse al liderato. Junior hizo la tarea y ganó de visita a un rival directo, mientras que el DIM venció al América, que sufre por fuera de los ocho.



La Equidad o Deportivo Cali podrían destronar de la punta al verde antioqueño, eso sí, en caso de ganar. El de la primera opción es el asegurador, que llegó a esta jornada siendo líder. Cuatro partidos cierran este jueves la fecha 14 y sin duda la tabla sufrirá más movimientos.

Cabe destacar que restan cinco jornadas y les espera descanso a los equipos que pelean por la clasificación: Jaguares (fecha 15), DIM (fecha 16), La Equidad (fecha 18), Deportivo Cali (fecha 17) y Junior (fecha 19)



Resultados en lo corrido de la fecha



Boyacá Chicó 3-0 Envigado

Santa Fe 2-0 Once Caldas

América 1-2 Medellín

Tolima 0-1 Junior

Nacional 3-1 Jaguares



Lo que resta de la jornada

Jueves, 25 de marzo



Pasto vs Patriotas / 2:00 pm

La Equidad vs Alianza / 4.00 pm

Bucaramanga vs Cali / 6:05 pm

Águilas vs Millonarios / 8:10 pm



Así se mueve la clasificación



1. Atlético Nacional – 27 Puntos (13 Partidos jugados)

2. Ind. Santa Fe – 25 Pts (13 PJ)

3. La Equidad – 25 Pts (13 PJ)

4. Deportes Tolima – 24 Puntos (13 PJ)

5. Ind. Medellín – 24 Pts (14 PJ)

6. Deportivo Cali – 24 Pts (13 PJ)

7. Atlético Junior – 20 Pts (14 PJ)

8. Millonarios – 22 Pts (12 PJ)

9. Jaguares – 20 Pts (14 PJ)

10. América de Cali – 19 Pts (13 PJ)

11. A. Bucaramanga – 16 pts (12 PJ)

12. Deportivo Pasto – 16 Pts (12 PJ)

13. Envigado – 12 Pts (13 PJ)

14. Rionegro Águilas – 11 Pts (12 PJ)

15. Boyacá Chicó – 11 pts (13 PJ)

16. Patriotas – 10 Pts (12 PJ)

17. Once Caldas – 9 Pts (13 PJ)

18. Deportivo Pereira – 7 Pts (13 PJ)

19. Alianza Petrolera – 3 Pts (12 PJ)