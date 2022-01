¡Vistieron la azul! Venezolanos que han pasado por Millonarios

Durante toda la historia de Millonarios han pasado varios jugadores y técnicos con diferentes nacionalidades que han dejado una huella en la historia del conjunto azul, sin ninguna duda los venezolanos que han pasado por las toldas embajadoras, han dejado su nombre marcado en la historia del equipo capitalino.



A falta de confirmación oficial Eduardo Sosa se convertiría en el séptimo venezolano que llegaría al conjunto albiazul, por tal motivo acá en FUTBOLRED hacemos un recuento de los jugadores y técnicos que nacieron en el país vecino.



Stalin Rivas (1996)



El jugador fue el primer venezolano en vestir la camiseta de Millonarios, su debut se presentó el 26 septiembre de 1996, jugó 8 partidos y no anotó goles.



Rafael Dudamel (2001- 2002)



El guardameta venezolano es uno de los más recordados por la hinchada azul, teniendo en cuenta que logró levantar un título de la Copa Merconorte en el 2001, durante su estadía en las toldas azules disputó 43 partidos.



Alejandro Cichero (2010 – 2011)



El defensa central dejó su huella con Millonarios, luego de levantar el título de la Copa Colombia en el 2011, jugó 40 partidos con la camiseta del equipo capitalino y logró anotar 5 goles.



Jacobo Kouffaty (2017)



El volante es uno de lo más recordados en los últimos tiempos, a pesar de no consolidarse en el once titular del club, quedó en la historia del equipo, luego de consagrarse campeón en el 2017 con Miguel Ángel Russo.



Wuilker Fariñez (2018 – 2020)



El arquero venezolano logró disputar 75 partidos con Millonarios, es recordado por obtener el título de Superliga frente Atlético Nacional en el 2018, además de tener unas buenas actuaciones en los diferentes partidos.



Entrenadores en el banquillo de Millonarios



Richard Páez (2011 – 2012)



Es el único entrenador venezolano que ha tenido Millonarios, dejó huella en el equipo azul por levantar la Copa Colombia del 2011, además de construir un equipo muy competitivo para los diferentes torneos. Dejó la columna vertebral para lo que sería el Millonarios campeón 2012.