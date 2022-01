¡Rumbo a la MLS! Emerson se despide del cuadro 'embajador'

Durante los últimos días se confirmó la salida del jugador juvenil Emerson Rivaldo Rodríguez de la toldas embajadoras, rumbo al Inter de Miami, aunque ninguno de los dos clubes lo ha hecho oficial, el jugador por medio de sus redes sociales se despide y agradece a todas las personas que estuvieron en su proceso en Millonarios.

“Primero darle Gracias a Dios porque ha sido él quien obra en mí y me acompaña siempre, por darme la oportunidad de jugar, vivir la experiencia y haber sido parte de este equipo, Millonarios. Gracias a el profesor Gamero por darme a conocer y la oportunidad de debutar, por depositar su confianza en mí. Por eso agradezco a las personas que me acompañaron en el camino, el cuerpo técnico, los directivos, mis compañeros, a la hinchada, por ustedes me sentí como en casa”. Afirmó el extremo



El nacido en Buenaventura estuvo desde el 2020 con el conjunto embajador, donde logró disputa 54 partidos y anotar 8 goles, además de conseguir un cupo en el microciclo que realizó el estratega Reinaldo Rueda con la selección Colombia.



Se espera que en los próximos días, el club de Estados Unidos haga la presentación oficial del colombiano. Vale recordar que Millonarios se quedó con el 20% de su pase para futuras ventas.