Lo que se juega en el duelo aplazado: ¿peligra el grupo de los ocho?

Este jueves en el estadio Libertad de Pasto, el elenco volcánico recibirá al Atlético Bucaramanga, por la fecha 16 del campeonato colombiano. Aunque para muchos parezca asombroso, Pasto que no gana desde hace cuatro juegos, y Bucaramanga que no lo hace desde hace tres, están metidos en la pelea. Sí, tienen opciones matemáticas, y están sin margen de error.



Este juego que será a las 7:40 pm será clave pues si empatan, ambos le dirán adiós a la opción de entrar a los ocho. Solo el ganador podrá aspirar a más, en el cierre de la fase regular.

Deportivo Pasto, que será el local en este duelo pendiente, dejó escapar puntos importantes frente al Junior el pasado domingo, y está obligado a ganar los dos juegos que le restan, primero con Bucaramanga y en el cierre con Pereira, eso sí a la espera de resultados. La tiene difícil, pero se le puede dar.



Los nariñenses tienen 22 puntos y están ubicados en la casilla 11, a 4 puntos del octavo que es América de Cali. Ganando el compromiso de este jueves desplazaría a Jaguares, y se pondría a solo un punto de la zona de clasificación. Le restaría ganar a los matecañas en la última jornada y aspirar a meterse con 28 puntos, esperando que América no pasa del empate con Tolima y que Medellín tampoco le gane a Once Caldas. De esta manera escalaría a la octava posición.



Si empata o pierde este jueves, Pasto quedará eliminado a falta de una fecha y tendrá que conformarse con ser animador en el tema del descenso.



Si por los lados del Pasto llueve, por los del Bucaramanga no escampa. Muchos lo dan por muerto, pero matemáticamente tiene opciones de meterse. Lo que pasa es que tendrán que darse muchos resultados y el primero será ganar en el estadio Libertad. Si lo hacen llegarán a 23 puntos y tendrán chances de llegar a 26, los mismos que suman América y DIM en este momento. Así que tendrá que esperar que no ganen, y que tampoco lo haga Jaguares frente a Boyacá Chicó.



Sumado a esto, los leopardos tendrían que golear para recortar la diferencia de gol, o que sus rivales directos pierdan con abultados marcadores. Actualmente, América que está octavo con 26 puntos tiene +5 en diferencia de gol, seguido por DIM con +4. Bucaramanga tiene un gol en la diferencia.



Cabe recordar que hasta el momento hay seis equipos clasificados a los cuatros de final: Nacional, Cali, Santa Fe, Tolima, Millonarios y La Equidad. Junior, que descansará en la última fecha, tiene 29 puntos y también estará con calculadora en mano pues podría quedarse por fuera. Este jueves se conocerá si el número de equipos con opción se recorta antes del a última jornada. ¿Les alcanzará para meterse en la pelea?...