DIM no se quedará con los brazos cruzados y apelará: 'hecha la ley...'

A Independiente Medellín no le gustó nada la sanción que recibió Deportivo Pereira y que se dio a conocer recientemente, luego que el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional emitiera respuesta a la demanda, que pretendía recuperar los puntos del juego que ganaron los matecañas (1-0). El equipo antioqueño dijo que irá a las últimas instancias, pues no quedó satisfecho con la multa económica.

DIM demandó el partido de la fecha 17 frente al Pereira asegurando que cinco jugadores contagiados con Covid-19 hicieron parte del cotejo. La respuesta a dicha reclamación indicó que Deportivo Pereira debía pagar una multa económica correspondiente a $36.341.040 por "no cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes".



Este miércoles, a través de un comunicado, el equipo poderoso dijo que recibe con "desconcierto la respuesta y posterior sanción" que la Comisión le impuso al Pereira. "Motivo por el cual apelará esta decisión antes las instancias correspondientes. Carece de sentido que ante la violación de un protocolo que se desarrolló de la mano con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte y en el que debería ser garante de cumplimiento la Dimayor, tenga como consecuencia la aplicación únicamente una sanción económica, inferior inclusive, a la acarreada por una falta como la simulación".



Medellín también indica que exigió la presencia del VAR en el partido de la fecha 19, en el que se jugarán la clasificación frente a Once Caldas. Cabe destacar que los únicos tres partidos que llevarán la videoasistencia arbitral son: América vs Tolima (los rojos buscan clasificar), y Pereira vs Pasto, Chicó vs Jaguares, que definen el descenso.



"Preocupa la superficialidad y la incapacidad de este ente para garantizar la toma de decisiones trascendentales, en pro de la vida de las personas y el respeto a los reglamentos que garantizan el desarrollo transparente del torneo. Esta determinación es una apología al dicho que reza: 'hecha la ley, hecha la trampa'", finaliza el comunicado.