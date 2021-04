Así le fue al DIM cuando enfrentó al Once, en busca de clasificación

Última fecha de la Liga II-2011, Deportivo Independiente Medellín recibía en el Atanasio a Once Caldas, en búsqueda de la clasificación. Como aquel 27 de noviembre, este domingo 18 de abril, el poderoso, ahora en el estadio Palogrande de Manizales, se enfrentará al ‘albo’ con la misma misión de imponerse y conseguir la clasificación. A continuación, repasaremos aquel encuentro en el que poderosos y caldenses, se atacaron a goles.



Medellín llegaba a ese partido en el puesto 11 con 22 puntos, mientras que Once Caldas era quinto con 26 puntos. El poderoso, peleaba la clasificación junto a América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Deportes Tolima. Las cuentas eran sencillas, el DIM debía ganar y esperar que Nacional empatara o perdiera, con el gol diferencia, avanzaba.

El poderoso alineó con Breiner Castillo en el arco, los defensas Luis Tipton, Hernán Pertuz, Jefferson Mena, Luis Fernando Mosquera; en el medio Francisco Córdoba, William Arboleda, Jhon Javier Restrepo, Jaime Castrillón y en el ataque estaban Luis Carlos Arias y Santiago Tréllez, el técnico era el fallecido Guillermo Berrío.



En Once Caldas, el equipo inició con Juan Carlos Henao en el arco, los defensas Mauricio Casierra, David Álvarez, Alexis Henríquez, Elkin Calle; Diego Amaya, Alexander Mejía, Mario González y Guillermo Beltrán en la línea de volantes, en el ataque estaban Jhon Pajoy y Jefferson Cuero.



Con la necesidad del resultado, Medellín salió a buscar el triunfo, pero Once Caldas pegó dos veces antes de los primeros 20 minutos por intermedio de Jefferson Cuero, con el 0-2, en las tribunas del Atanasio se instalaba el murmullo y los radios con los resultados de las otras plazas tomaban mayor protagonismo que el mismo encuentro.



Luego el DIM tomó la manija del encuentro y con goles de Luis Fernando Mosquera y Santiago Tréllez, el rojo se fue al descanso con un 2-2 vibrante que volvió a animar a su afición. En la etapa complementaria, los locales seguían luchando y a 15 minutos de terminar el juego, Jaime Castrillón puso el 3-2 y la ilusión poderosa de estar en la siguiente fase volvía a reinar en el ‘coloso de la carrera 74’. Sin embargo, los dirigidos en ese entonces por Juan Carlos Osorio, aprovecharon un DIM jugado en ataque y por intermedio de Jhon Pajoy al minuto 39 y Pepe Moreno dos minutos después a través de un tiro libre, decretó el 3-4 definitivo que dejó eliminado a los antioqueños.



Al final, el octavo lugar se lo llevó América de Cali, quien, como este domingo, enfrentará al Deportes Tolima, pero esa vez en Ibagué, los escarlatas se impusieron por 1-4, jugando ‘playoffs’, pero cayendo a la promoción contra Patriotas, donde finalmente descendió.



Desde casa, con la radio, la televisión, el computador, el celular y un par de velas encendidas que no están demás, los seguidores del conjunto antioqueño confían en que la historia sea distinta y que en Manizales, el poderoso corte una racha de tres eliminaciones consecutivas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran