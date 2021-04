¡A buscar el resultado! Baldomero confía en la remontada ante Libertad

Atlético Nacional está preparado para afrontar el duelo de vuelta por la tercera fase previa en la Copa Libertadores. Baldomero Perlaza es una de las piezas claves para Alexandre Guimarães en contención, elaboración y ataque, el jugador vallecaucano sabe lo que se están jugando en esta instancia y como deben afrontar este encuentro.



"Venimos trabajando de la mejor manera, esperamos hacer las cosas bien de local y tenemos una linda oportunidad este miércoles. Siempre partimos del orden. No podemos estar ansiosos, hay que trabajar muy bien el partido. De locales hemos sido muy fuertes y es muy importante para aplicar nuestro juego", indicó Perlaza.



Sobre el rival, señaló que "ellos van a venir a enredar el juego, nosotros debemos estar tranquilo. Estamos contentos con la recuperación de (Bryan) Rovira. Seguimos preparándonos para afrontar este encuentro. La idea es tener un buen manejo de balón, el juego por banda es más de sorpresa".



En lo personal, el ex Santa fe comentó que "mentalmente estamos fuertes, no nos podemos quedar en lo que pasó atrás. Debemos concentrarnos en este juego, sabemos lo que representa y buscaremos afrontarlo de la mejor manera".



Volviendo a hablar de Libertad, "ellos tienen el partido a favor, seguramente vendrán a aguantar, quemar tiempo y nosotros no podemos caer en eso. Hay que atacarlos y concretar las opciones que tengamos. Sabemos lo que significa este partido, debemos salir a proponer, buscar el resultado y meternos en la fase de grupos".



Finalmente, el ‘14’ verde indicó que "los torneos internacionales son diferentes, nosotros debemos tener la tranquilidad y confiar en lo que tenemos. Tener un buen manejo de balón y concretar las opciones que generemos. Hemos trabajado fuerte en la pelota quieta y la media distancia, esperemos demostrarlo en la cancha el miércoles".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8