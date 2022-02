'Afuera de casa tenemos que encontrar el camino': Julio Comesaña

La buena cara que Independiente Medellín muestra en el Atanasio, no ha podido lograr igualarla por fuera de casa. Once Caldas se impuso en el estadio Palogrande sobre el poderoso por 2-1. Al final del partido, Julio Comesaña habló sobre el funcionamiento de su equipo pese a este nuevo traspié.



“Es una jornada que termina sin reproches para nadie, la propuesta que vinimos a hacer se cumplió, recibimos un gol que no deberíamos, pero son cosas del fútbol, a veces te sale a favor, otras en contra. El segundo gol es un remate que le queda al delantero de ellos (Ménder García), enfrentamos a un gran rival, pero no fuimos inferiores, pero con una gran distancia al que jugó en Tunja. Tenemos un 50 por ciento de los puntos, ganando en casa, sin goles en contra y afuera de casa tenemos que encontrar el camino que nos lleve a los resultados”, resaltó.



Además, el técnico explicó sobre los cambios empleados en los tres momentos disponibles. “Con respecto a que el fútbol es opinable, es la verdad. Sobre los cambios, entendí que era el momento de hacerlo, conozco el equipo y así lo hice. Es prematuro determinar que el equipo cambia mucho de local a visitante, apenas estamos comenzando el campeonato, estamos en construcción y lo de este partido me gustó porque no salimos a esperar, buscamos controlar el juego, pero Caldas hizo dos goles contra uno de nosotros. Desde el segundo gol, no me gustó el resto del partido, con jugadores tirados en el piso, escondiendo la pelota y me parece que eso no aporta al espectáculo”.



Finalmente, Comesaña opinó sobre su rival y su técnico Diego Corredor. “Caldas presionan y juegan con dos atacantes por dentro, presionando cuatro contra cuatro. Mientras uno aprende a contar, hay que entender y practicar que el arquero es el que hace superioridad numérica, también soportar los primeros minutos tirar pelotas largas, pero si cometemos errores como en este partido, nos complicamos. No voy a hacer drama con eso. Recuerdo a Diego (Corredor), le tengo cariño y le deseo lo mejor. Él ha crecido mucho, sus equipos juegan bien y al igual que nosotros, estamos en construcción”.



Por su parte, Germán Gutiérrez señaló que “llevamos dos visitas y no hemos conseguido resultados positivos, esa es la realidad. Haciendo un balance, entregamos todo en la cancha y si seguimos por ese camino, los buenos resultados como visitante llegarán. Queremos mostrar lo bueno de local como visitante, nos estamos acoplando y con el correr de las fechas, seremos más fuertes tanto de local como visitantes”.



El ex Junior valoró el nivel de Marlon Piedrahita, ubicado en una nueva posición como volante mixto. “Por las bandas no nos complicaron, ellos jugaron mucho por el centro y con pelotazos nos complicaron. Marlon (Piedrahita) jugó de volante mixto y nos complicaron. En la parte central nos faltó estar atentos al juego directo de ellos con dos delanteros que hicieron muy bien su labor”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8