Lo que dejó la fecha 4 de Liga 2022-I: lo bueno, lo malo y lo feo

El pasado miércoles se abrió el telón en la cuarta fecha de Liga Betplay 2022-I, la cual se extendió hasta este viernes. La jornada tuvo baja producción de gol, pues apenas se dieron 18 celebraciones. Se registraron dos empates sin goles, seis victorias locales y apenas dos visitantes. Los grandes cayeron, el campeón se acordó de ganar y hay nuevo líder.



En FUTBOLRED hacemos un resumen de lo que dejó esta cuarta jornada, que se disputó en la semana, antes que vuelva a rodar la pelota este sábado por la fecha 5. Véalo:



Lo bueno

- Jaguares de Córdoba anda intratable. Ganó y recuperó el liderato de la Liga después del 3-1 frente a Patriotas, en un partido en el que fue muy superior. Los experimentados Jhonier Viveros y Andrés Rentería mostraron sus mejores armas, fortaleciendo un tridente ofensivo que promete. Los de Montería son líderes y marchan invictos, con con tres victorias y un empate.



- Santa Fe no la tuvo fácil pero consiguió una nueva victoria. Esta vez venció al siempre difícil Junior, que llegó al Campín a proponer y a mostrar los dientes. El león luce más compenetrado y con una idea más clara de la propuesta de Martín Cardetti. Goles de José Ortíz y Wilfrido de la Rosa, que anda enchufado y celebró por segunda vez. Invictos y en los primeros puestos.



- Deportivo Cali llegó con la presión, no solo por ser el campeón sino porque no había podido sumar en la Liga. Luchó y lo consiguió. Venció en Palmaseca al Pereira, con anotación de Sebastián Leyton. Lograron salir del fondo de la tabla con estos primeros 3 puntos.



- Deportes Tolima se instaló en la segunda casilla después de dar un golpe de autoridad en el Atanasio. Ratificó que es la "bestia negra" de Nacional, al que venció con gol de Gustavo Adrián Ramírez. Los verdes dominaron el juego pero el vinotinto esperó y aprovechó la oportunidad que tuvo. Error de Andrés Andrade y el paraguayo tomó mal parado al arquero, convirtiendo un golazo desde mitad de cancha.

Lo malo

- Millonarios encajó su tercer partido sin ganar y le sigue costando llegar al arco rival. Si bien tuvo mayor posesión, no inquietó con claridad y la opción que tuvo la dilapidó a través de Diego Herazo. El albiazul venía de perder con Nacional y esta vez no pasó del empate frente a Envigado. Un resultado que lo llevó hasta la casilla 12.



- Independiente Medellín sigue sin conocer buenos resultados en condición de visitante. En la fecha 2 perdió con Patriotas y esta vez cayó en Manizales frente al 'Blanco-Blanco'. Pese a esto, se mantiene entre los ocho mejores.



- Deportivo Pasto, La Equidad y Unión Magdalena siguen sin saborear el triunfo. Son los únicos tres equipos que todavía no celebran en la Liga. El caso más preocupante es el de los aseguradores que apenas suman un punto y están en el fondo de la tabla; vienen de perder con Águilas.

Lo feo

- Los hinchas de Millonarios están sin control. Esta vez fueron sorprendidos en Envigado con una gran cantidad de armas blancas. Las autoridades decomisaron machetes, cuchillos, navajas, bisturís y hasta destornilladores, previo al partido en el Polideportivo Sur. ¡Muy feo!



- La sanción a Fernando Salazar se conoció justo esta semana, en plena disputa de la fecha 4 de Liga. El máximo accionista de Águilas Doradas fue sancionado con siete fechas y una multa económica, por ingresar a la sala VAR a increpar a los árbitros en la jornada anterior.