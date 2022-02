Deportivo Cali quiere seguir por camino de la victoria contra Envigado

Este sábado es la apertura de una nueva fecha en la liga, la jornada 5, en el cual Deportivo Cali visitará a Envigado en el Parque Estadio Sur a las 4:05 de la tarde. El equipo ‘azucarero’ quiere aprovechar el envión anímico del triunfo contra Pereira y empezar a subir en la tabla de posiciones.



Los dirigidos por Rafael Dudamel, este jueves retornaron a los entrenamientos con la recuperación física del grupo principal, mientras del resto hizo trabajos de espacio reducido y definición. El viernes el equipo preparó la parte táctica determinada en horas de la mañana, en el cual se integró el defensor Guillermo Burdisso.



Luego de la práctica dos de los canteranos del Cali, José Daniel Mulato y Juan José Tello, analizaron como está anímicamente el grupo y que esperan del rival de turno de este sábado.



Mulato fue claro, el equipo debe mantener la actitud para conseguir la victoria: “los ánimos están por arriba porque sabíamos que el comienzo no fue tan bueno, pero gracias a Dios contra Pereira se nos dieron los tres puntos y estamos con la mejor actitud para poder ir a sacar los tres puntos allá en Medellín”.



Luego analizó al rival: “es un equipo muy físico, te aprieta los primeros minutos, pero ya con el tiempo te deja de apretar y por ahí tenemos que aprovechar los espacios que nos dejen y poder concretar las opciones que tengamos”



Tello recibió muy bien la confianza brindada por el grupo: “para este partido me siento muy confiado, siento que el profe me ha brindado mucha confianza, mis compañeros también, con la ayuda de Dios y haciendo las cosas bien vamos a sacar este partido adelante”.



Complementó sobre lo físico que será el compromiso: “un duelo muy complicado, un equipo que tiene mucha velocidad por las bandas, mucha personalidad, confianza y va a ser muy disputado. Canteranos contra canteranos”.



Los últimos tres partidos entre ‘la cantera de héroes’ y ‘azucareros han sido:



Triunfo del Cali 3-0 en su estadio el 11 de noviembre del 2020, goles de Deiber Caicedo de penalti, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez que había errado penal minutos antes.



Empate 1-1 en el mismo escenario por la Liga -I, el 29 de enero del 2021, las anotaciones fueron de Jorge Arias de tiro libre y autogol de Hernán Menosse.



En el segundo semestre, triunfo del Cali en el Parque Estadio Sur 1-2 el 02 de octubre. Los tantos fueron de Kevin Velasco y José Caldera, Envigado inició ganando con autogol de Guillermo De Amores.



Alineación Probable

Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Kevin Moreno, Jorge Marsiglia, Juan José Tello; Andres Balanta, Sebastián Leyton, Jhon Vásquez, Michael Ortega, Kevin Velasco; Ángelo Rodríguez.



Hora: 4:05 p.m.

T.V.: Win Sports +

Árbitro: Edilson Ariza (Santander).

Var: Lisandro Castillo (Bogotá)



Corresponsal Futbolred Cali