Medellín no puede levantar cabeza como visitante: cayó 2-1 con el Once

Deportivo Independiente Medellín cayó 2-1 con Once Caldas, en el cierre de la cuarta fecha de la Liga I-2022. Con goles de Marcelino Carreazo y Ménder García, el equipo de Manizales dio un golpe de autoridad y en el estadio Palogrande, se quedaron los tres puntos. Por el poderoso descontó el argentino Luciano Pons, quien anotó su tercer gol en el campeonato.



Al minuto 5, un descuido de Luis Erney Vásquez sobre el sector derecho, le quedó la pelota a Marcelino Carreazo, quien le robó la esférica al golero visitante y definió con pierna izquierda abriendo el marcador a favor de Once Caldas.

Tras el gol, Medellín salió a buscar el empate, pero fue hasta el minuto 19, cuando Luciano Pons se acercó con solidez sobre el arco local, con un remate de cabeza desde el centro del área, luego de un tiro de esquina y un cabezazo previo de Andrés Cadavid. La pelota rematada por el argentino pegó en el larguero.



Once Caldas salía con fuerza en ataque, al minuto 22, Diego Valdés desde el centro del área y con su pierna derecha, mandó la pelota lejos del arco custodiado por Luis Erney Vásquez. Al 32, nuevamente Valdés, esta vez de media distancia, se acercó a la portería roja, pero la pelota nuevamente se fue desviada.



Pero fue hasta el minuto 37, cuando Independiente Medellín logró empatar, luego de un tiro de esquina desde el sector derecho cobrado por Jean Pineda a media altura para Felipe Pardo, quien vio bien ubicado a Luciano Pons, y el argentino en el segundo palo apareció para empujar la pelota al fondo de la red. El delantero sumó su tercer gol en el campeonato y hasta el momento, sirve como solución ofensiva para Julio Comesaña.



Al minuto 40, Ménder García remató de media distancia con la pierna derecha, luego de un pase de Carreazo, pero la pelota se fue desviada. Tres minutos después, Marlon Piedrahita probó con un remate fuera del área, pero Vásquez controló sin problemas.



En la etapa complementaria, Caldas salió en busca del segundo gol, sobre el minuto 7, un cabezazo de García rebotó en un jugador del DIM y el VAR decidió una posible jugada de penal, a la que el árbitro Alexander Ospina fue a ver la jugada y dos minutos después, determinó que no había infracción.



Sobre el minuto 15, Once Caldas se volvió a poner en ventaja a través de Ménder García, quien aprovechó un rebote de Germán Gutiérrez y tras un remate de media distancia de Marlon Piedrahita. El ‘9’ albo buscó su gol, hasta que lo consiguió con un remate de pierna derecha insalvable para Luis Erney Vásquez. Al 22, nuevamente Ménder aprovechó un descuido de Cadavid, pero su remate se fue desviado.



Medellín y Once Caldas hicieron su primer cambio del partido al minuto 22, en el local salió Diego Valdés e ingresó Robert Mejía, mientras que, en el DIM, salió Juan Carlos Díaz e ingresó David Loaiza. Diez minutos después, ambos equipos realizaron la segunda sustitución, entrando en el local Ayron Del Valle en lugar de Juan David Rodríguez, mientras que en la visita ingresó Ever Valencia en lugar de Felipe Pardo.



El juego se tornaba friccionado y con poca fluidez, a nueve minutos de terminar el partido, Caldas efectuó dos cambios en su última ventana; salió lesionado Marcelino Carreazo e ingresó Sebastián Guzmán, Ménder García salió para darle paso al argentino Alejandro Barbaro. El DIM también agotó su ventana de cambios, con el ingreso de José Hernández Chávez en lugar de Jean Pineda.



Medellín controlaba la pelota en el tiempo de descuento, pero les faltaban profundidad. Para Once Caldas, mantuvo su invicto en casa a ocho partidos, incluyendo la temporada anterior y conquistó su primer triunfo en este 2022 jugando en el estadio Palogrande. El rojo sigue sin convencer como visitante y tampoco mostró el buen rendimiento que ha tenido en el Atanasio, donde le ganó al campeón Cali y al subcampeón Tolima.



En la próxima fecha, Once Caldas visita al Deportivo Pereira, mientras que Independiente Medellín recibe a Cortuluá.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8