¡Sonaba para varios equipos! Once Caldas ya tiene arquero para 2022

Antes de que finalizara el año 2021, las directivas del Once Caldas siguen trabajando para tener un equipo competitivo para lo que será la próxima temporada, por esta razón se confirmó el pre-acuerdo que se tiene con un arquero para el 2022.



Según informó el Once Caldas ya tiene un acuerdo verbal con el jugador Eder Chaux, jugador que estuvo en la pasada temporada en el Junior de Barranquilla, donde no tuvo muchos minutos tan solo sumando 3 partidos y no recibió ningún gol.



El guardameta tendrá que presentarse la próximo 3 de enero en la sede del Once para iniciar exámenes médicos y si nada extraordinario ocurre firmar su vinculación con el equipo de Manizales para el 2022.



Una vez más Chaux se vuelve a encontrar con uno de los entrenadores que le dio la confianza, Diego corredor, donde compartieron en Patriotas y fue el arquero titular del equipo boyacense durante la temporada del 2019



Esta será la sexta camiseta que Chaux defiende en el fútbol colombiano, luego de pasar por Boyacá Chicó, Alianza Petrolera, Patriotas, América de Cali y Junior.