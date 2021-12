Ahí está si no lo han visto: 'Millonarios sería importante para mí'

En épocas de refuerzos, e rumores aquí y allá, llama la atención que un equipo como Millonarios, que jugará primeras fases de Copa Libertadores, no haya presentado todavía a sus nuevas incorporaciones.

Salvo el arquero Álvaro Montero, quien hace varias semanas trabaja en su adaptación a la altura de Bogotá, no ay confirmaciones y hasta los rumores son pocos y difusos.



Pues, como dice el dicho, 'Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña', y por eso un candidato a reforzar el club tomó la delantera y habló de sus ganas de llegar al club.



Se trata de Eduardo Sosa, mediocampista ofensivo venezolano de 25 años, quien viene de una buena temporada con Jaguares, pero ya anunció que no seguirá allí.



"Es increíble y da mucha emoción saber que un club como Millonarios está pensando en mí, así no exista nada formal todavía, me enorgullece mucho porque sé que hice las cosas bien y eso es muy importante. Millonarios va a jugar Copa Libertadores y eso es muy importante para mí", contó en charla con AS Colombia.



"Sé que hubo acercamientos con algunos equipos y cosas que estuvieron cerca de cerrarse, pero por el momento no sé nada de Millonarios. Todo el mundo sabe lo que representa Millonarios en Colombia y Sudamérica, sería muy interesante para mí y para mi carrera", añadió.



Sosa podría ser una alternativa creativa para un equipo que debe reforzarse tras las sensibles bajas de Fernando Uribe y Daniel Giraldo. Se esperan novedades en el equipo azul.