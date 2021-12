El adiós de un campeón: Banguero se despide del equipo azul

Varios días atrás se confirmó la incorporación de Felipe Banguero a la institución del Once Caldas Manizales, luego de estar cinco años con Millonarios, donde logró dos títulos para los embajadores, la Liga Betplay 2017 II frente a Santa Fe y la SuperLiga 2018 frente Atlético Nacional.



El lateral izquierdo público en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento por los años que estuvo en Bogotá: “Hoy quiero despedirme de una gran institución que me dio la oportunidad de crecer como persona y como profesional. Quiero darle las gracias a todo el personal de utilería, departamento médico, directivos y a todos los cuerpos técnicos de los que hice parte”, dijo.

Además de mandarles un mensaje muy especial a todos los aficionados que lo apoyaron, a pesar de no tener minutos en las últimas temporadas.



“Quiero agradecerle a la hinchada que siempre me apoyó y que en todo momento me brindó su cariño y respaldo.” agregó el paisa



Concluyó su mensaje con los dos títulos obtenidos con Millonarios y con una sentida frase: “Ha llegado el final pero me voy feliz de haber logrado títulos y grandes objetivos tanto grupales como individuales. ¡SIMPLEMENTE GRACIAS MILLONARIOS!."



Felipe Banguero logró disputar 103 partidos con la camiseta de Millonarios y no logró anotar ningún gol