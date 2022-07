Ojo a la razón: 'le cobran a Giovanni el lío por el sueldo de Herrera'

La inminente salida de Giovanni Moreno ha armado una auténtica revolución en Atlético Nacional: nadie discute que los clubes son autónomos en sus decisiones sobre renovar o no a jugadores con contratos vencidos, pero sigue causando mucho desconcierto el momento y la falta de explicaciones oficiales a esta situación.

Notificado como estaría ya, por parte del propio presidente Emilio Gutiérrez, solo queda la confirmación oficial e, idealmente, conocer los argumentos para prescindir de un hombre tan valorado por los hinchas y cuyo aporte para lograr la estrella 17 fue clave.



Pero, a falta de una razón oficial, abundan las especulaciones sobre las razones de la decisión de no renovar por seis meses el contrato, tal como lo pidió el jugador en rueda de prensa. Entre quienes aventuran una razón está el periodista Juan Felipe Cadavid, quien ha explicado que la decisión sería, palabras, palabras menos, una cuenta de cobro por la declaración del jugador en la que ventiló el bajo salario del DT, Hernán Darío Herrera.



¿Qué fue lo que tanto molestó? Esto dijo Moreno: "Es el técnico campeón y el que menos gana en el fútbol profesional. Se lo ganó a pulso, esperemos que continúe con nosotros y le reconozcan eso. Cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas y este man siempre estuvo ahí... le tocó duro, hasta lo mandaron a caminar a la Plaza Botero... No necesito decírselo porque me iba a retirar pero se merece que lo dejen trabajar y que le paguen lo que debe ganar".



Eso, según Cadavid, desató una crisis: "El tema del sueldo del 'Arriero' Herrera no gustó en Atlético Nacional, que se ventilara así, que quedara la idea de que el club es tacaño, cuando ha sido el que más dinero ha invertido en jugadores. Si hay una institución que no ahorró dinero para ser la más grande del país, no es fácil tragarse un sapo así. Será una puja entre los dueños y la afición que intentará que esto se reverse, increíble que tras cinco años de sequía, se esté hablando de esto... qué situación tan embarazosa", dijo, no sin opinar que el jugador y el entrenador se equivocaron en su declaración.

Juan Felipe Cadavid sobre caso Moreno

Juan Felipe Cadavid sobre caso Moreno



¿Quién decide que no se renueve? "Me apuntan a un directivo incluso más arriba del presidente, se dio la orden de decirle a Giovanni que no sigue en Atlético Nacional", dijo. Se espera, según él, una reacción de la hinchada, de la barra Los del Sur que, para Cadavid, tienen más poder del que deberían.



Precisamente, esto opinaron los de la citada barra: "Increíble pensar en la deshonestidad dirigencial al aprovecharse de la gente contenta por el título para después salir con que un referente de la 17 no continúa por semejante tontería y que además no habrán refuerzos. Es un descaro increíble de parte de la Junta Directiva".

Increíble pensar en la deshonestidad dirigencial al aprovecharse de la gente contenta por el título para después salir con que un referente de la 17 no continúa por semejante tontería y que además no habrán refuerzos. Es un descaro increíble de parte de la Junta Directiva — Los Del Sur (@LDSoficial) July 6, 2022



Según Cadavid, hay una parte de la historia del supuesto bajo salario de Herrera que no se ha aclarado: "el hecho de que el técnico estuviera en fuero pensional impedía que se devolviera a divisiones inferiores pues allí el salario tiene unos topes, por lo cual, en contraprestación, le habrían ofrecido que le mantenían los premios que le habían ofrecido al DT en propiedad, con lo cual "el dinero que recibió fue muy importante... No acorde con los 40 o 50 mil dólares que ganan los técnicos en el equipo, pero sí importante", dijo en su canal de Youtube.



La situación interna ahora se puede volver contra el propio Herrera: "Esto puede repercutir en el futuro del Arriero, pidió a Sarmiento, sé que le dijeron que por seis meses más y eso no le gustó a él", concluyó Cadavid.