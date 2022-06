¿Quién dice la verdad? Desmienten bajo salario de Herrera en Nacional

¿Cuánto gana Hernán Darío Herrera, técnico campeón de Colombia con Atlético Nacional? A estas alturas, depende de a quién se le pregunte.

El debate comenzó al misma noche en la que se celebró la estrella 17, en Ibagué, cuando Giovanni Moreno dijo en rueda de prensa que su jefe era, con ventaja, el DT peor pagado del medio colombiano, y aportó una anécdota de un directivo que le habría sugerido ir a caminar a la Plaza Botero de Medellín (famosa por reunir a personas sin empleo) si no le gustaban las condiciones.



'Arriero' Herrera confirmó esa anécdota, que el produjo mucha tristeza, según dijo, y aseguró: "si yo les dijera (cuánto gana) no me lo creerían". En todo caso invita a pensar que es un ingreso bajo cuando, en charla con ESPN, reveló que una noche Dorlan Pabón invitó a todo el plantel a una cena y la cuenta lo dejó sombrado: "fuimos a ese restaurante y vi la cuenta (risas), con eso que pagó yo como dos meses en mi casa".



Sin embargo, según el periodista Carlos Antonio Vélez, sus ingresos no son tan bajo: "Andan vendiendo la idea de Nacional lo explotó (a Herrera). Nacional le pidió el favor de que fuera técnico interino con el salario que tenía, pero le acercó todas las ventajas que tiene el ser técnico de primera. Cada uno de los meses que estuvo como técnico encargado de Nacional hasta el día del título, recibió 12 veces su sueldo", dijo en Antena 2.



Según su relato, la renovación de Herrera no superaría los seis meses, pues no se descarta un relevo para Copa Libertadores.



Más específico fue Luis Arturo Henao, quien en sus redes sociales publicó las que serían las cifras del último acuerdo, que se presentan en millones de pesos: "El salario x 5 si clasificaba a los 8 ( 25 x mes ); El salario x 7 si era subcampeón ( 35 x mes ); El salario x 10 si era campeón ( 50 millones x Mes )". Según su versión, "Nacional recaudó 19 mil millones en el semestre".



¿Quién dice la verdad? Es claro que para Herrera y para sus dirigidos hay una realidad y para la directiva verdolaga hay otra. Ojalá se aclare pronto por el bien del ambiente interno en el campeón actual de la Liga, que por estos días pasa sus vacaciones.