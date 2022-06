La tenía guardada: pulla del 'Arriero' Herrera y su verdadero salario

Pasaron los abrazos, los gritos, la fiesta verdolaga por la estrella 17 de Atlético Nacional y quedó el desorden y algún reclamo en el aire que no se debería quedar en el olvido.

En la rueda de prensa posterior a la consecución del título, tras un 4-3 global en la final de la Liga contra Tolima, un detalle quedó en el ambiente, que apenas ahora se ha empezado a entender.



Fue Giovanni Moreno quien lo puso de manifiesto, después de la pregunta al técnico Hernán Darío Herrera sobre si finalmente se quedaría y le darían el status de un campeón de Colombia.



"Lo del sueldo... no me creerían... pero eso no es tanto por la alegría de ahora...", decía el DT, cuando su pupilo lo interrumpió para contar una anécdota dolorosa pero real.



"Es el técnico campeón y el que menos gana en el fútbol profesional, estoy segurísimo. Se lo ganó a pulso. Esperamos que siga con nosotros y le reconozcan eso porque cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas y este man que estuvo ahí, la sufrió, la vivió desde abajo... A él no le gusta hablar de él pero lo mandaron a caminar a la Plaza Botero... Le tocó duro y por eso me alegra por él, sé la situación que vivió. Estoy grande, no necesito decírselo porque me iba a retirar, pero merece que lo dejen trabajar y le paguen lo que debe ganar", dijo el jugador.





¿A qué se refería? El propio Herrera lo complementó: "Hice un reclamo a una persona de Nacional y me dijo que si no me gustaba así, por la Plaza Botero hay mucha gente caminando... Lo que no sabía es que hoy esa persona es campeón con Nacional. Fue un dolor muy grande para mí escuchar esa frase, pero son cosas que le pasan a uno. A seguir adelante", reveló.



Ay del pobre directivo que le causó esa pena, cuánto se arrepentirá ahora que no solo ve al técnico a quien subvaloró coronarse campeón sino que va a tener que lidiar con el respaldo absoluto de un grupo de jugadores que, evidentemente, sabe cada uno de los malos momentos que pasó el jefe y ahora, con la estrella bajo el brazo, presionará para que se le pague al nivel de los demás técnicos de equipos grandes en el país.



Pero ¿cuánto gana realmente el DT campeón de Colombia? Lo reveló la cuenta Gente, pasión y fútbol de Medellín: "se gana 4 millones 500 mil al mes", dijo. Eso, como bien dijo Moreno, es menos de lo que gana cualquier entrenador, inclusive en la segunda división. Sin duda que el reclamo por el que lo mandaron a la Plaza Botero era absolutamente justo. Ahora no hay manera de no reconocer que hay que darle su lugar en Atlético Nacional.