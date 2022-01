'Nacional es un equipo que tiene un gran perfume': Francisco Maturana

A seis meses de su llegada al comité técnico de Atlético Nacional, Francisco Maturana confía que el equipo verdolaga pueda lograr ese salto de calidad que signifique conquistar la Liga tras cinco años de sequía. ‘Pacho’ habló con FUTBOLRED, donde analizó el futuro del equipo verdolaga, del fútbol colombiano y esa función dirigencial en la entraña de uno de los clubes más grandes de Colombia.



“Nacional es un equipo que tiene un gran perfume, una dirigencia que está haciendo lo mejor, cuentan con un entrenador que conoce el medio, hay jugadores ilusionados, entonces desde el respeto, van a luchar por darles a la hinchada lo mejor”, indicó el entrenador chocoano.

En cuanto a la pregunta sobre si se mantiene como miembro de ese comité técnico, el estratega afirmó que “hasta el momento, sigo ahí”. Disipando los rumores que estaban rondando sobre su rol en el equipo antioqueño.



Analizando lo que viene para Colombia en los certámenes internacionales y el nivel del campeonato que arrancará el próximo fin de semana, Maturana expresó que “el torneo colombiano no tiene un gran nivel, pero es atractivo y emocionante, hay cuatro equipos muy importantes y ojalá puedan demostrar jerarquía en los torneos internacionales, para saber en qué lugar estamos”.



Finalmente, habló sobre ese tema motivacional que ha venido impactando sobre la plantilla profesional de Nacional y que muchos jugadores han resaltado en diferentes atenciones a medios de comunicación. “He aprendido que la motivación es individual, no puedo salir a darles un discurso porque cada uno tienen sus necesidades y sus posibilidades a la medida que los conoces. Sin conocerlos no se puede salir a decir cualquier cosa, primero hay que reconocerlos bien”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8