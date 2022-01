Francisco Maturana volvió a sus raíces en el Festival Baby Fútbol 2022

Dice la frase, “todos volvemos a donde fuimos felices”, algo que le pasó este sábado 15 de enero a Francisco Maturana, uno de los entrenadores colombianos más laureados de la historia y quien hace 37 años se consagró como el primer campeón del Festival Baby Fútbol, con el equipo de La Floresta.



‘Pacho’ volvió a pararse en la raya técnica y dirigir, esta vez un partido amistoso con el equipo de Antioquia Senior Máster, quienes enfrentaron a una Selección del Baby Fútbol compuesta por ex jugadores y leyendas del fútbol antioqueño como Luis Alfonso Fajardo, Diego Serna Lopera, Jhonny Ramírez, entre otros. Con el equipo de Antioquia estuvieron jugando figuras como Samuel Vanegas, Andrés Orozco y el genial Néider Morantes, por citar algunos nombres.



Fue un juego que duró 50 minutos y engalanó una tarde primaveral en la cancha Marte #1 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Medellín. “Es una gran satisfacción, porque es la esencia del fútbol que nos nutrió al fútbol colombiano. Es un escenario para los niños de crecimiento personal, para ir fortaleciendo los códigos de vida que vienen desde el hogar. Encontrar amistad, respeto y un lugar fantástico para estos tiempos”, comentó Maturana en diálogo con FUTBOLRED, quien agregó que sigue siendo parte del comité deportivo en Atlético Nacional.



Antes de iniciar el partido, ‘Pacho’ fue homenajeado por la Corporación Los Paisitas, por su gran trabajo al fútbol mundial y al ser parte de esta historia para un torneo que sigue siendo el sueño de muchos niños y niñas. “Colombia es un escenario estupendo, tenemos talento en todas las direcciones. Lo ve en el ciclismo, en el atletismo, en todas partes y es simplemente, encontrar ese camino para que además de deportistas talentosos, sean seres humanos íntegros. Con el aprendizaje, códigos y principios de vida. Ese camino al deporte es para hacer seres humanos de valor”, acotó el estratega.



Por su parte, Néider Morantes, uno de los jugadores más talentosos del fútbol antioqueño, elogió la labor de Francisco Maturana en el fútbol colombiano. “Es una alegría y un homenaje al profesor (Francisco) Maturana que nos dejó muy alto en el mundo. También poderse encontrar a los compañeros, no es el mismo ritmo, pero no se pierde la magia. Estos partidos de exhibición son motivo de mucha alegría”.



Samuel Vanegas, presente en este homenaje se mostró agradecido por la invitación y ahora como técnico, trabaja en el Municipio de Copacabana en la formación de niños. “Muy contento venir y ver a esos chicos que están empezando, que buscan un futuro, ojalá puedan cumplir sus sueños. Si no pueden ser futbolistas, que sean buenas personas, que estudien y hagan valer esos sacrificios que hacen cada día. El profesor Francisco Maturana es una leyenda, encontrarme con compañeros y que la gente vea a los veteranos que todavía jugamos bien y cuando toca disputar las pelotas, hay que ser leales y sabiendo que me gusta ganar”.



En cuanto al resultado, más allá de un anecdótico 1-1, fue la oportunidad para que, desde las tribunas, en la televisión, en la radio, redes sociales o en este escrito, por donde quiera que lo haya podido seguir, fue un encuentro de camaradería y de amistad, en donde se puede seguir disfrutando del fútbol y donde el agradecimiento fue el principal protagonista.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8