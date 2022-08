Lo bueno, lo malo y lo curioso de la quinta fecha: hay nuevo líder

La quinta jornada de la Liga BetPlay 2022-II terminó con el empate a uno entre Independiente Santa Fe y América de Cali en El Campín. Varias sorpresas, muchos goles y nuevo líder a lo largo de esta fecha.



A continuación el balance de lo ocurrido en Colombia:

Lo bueno

- Millonarios, nuevo líder del fútbol colombiano: el cuadro embajador derrotó 0-2 al Unión Magdalena en Santa Marta y le arrebató la cima del campeonato con 11 unidades.



- Nacional por fin sumó de a tres: a pesar de no desplegar su mejor fútbol en el Atanasio Girardot, el verde paisa venció con justicia al Deportivo Pasto y escaló en la tabla de posiciones.



- Once Caldas se quedó con el clásico: los de Manizales vienen en una buena racha de la mano de Diego Corredor y en el Palogrande despacharon con lo justo al Deportivo Pereira en el clásico cafetero.



- Gran producción ofensiva: se anotaron 30 goles a lo largo de la jornada para una media de tres anotaciones por encuentro. Para sorpresa de muchos, el duelo entre Equidad y Patriotas aportó siete celebraciones (4-3).

Lo malo

- Deportivo Cali continúa en una grave crisis: el equipo de Mayer Candelo fue goleado en Palmaseca por Envigado (3-0). Se mantiene colero con un punto, no gana en casa desde marzo y los hinchas no aguantan la penosa situación.



- América no ha podido ganar en el segundo semestre: a pesar de iniciar ganando el clásico con anotación de Carlos Sierra, en la segunda parte se dejó empatar de Santa Fe y concretó su tercer empate en línea.



- Tolima siente las ausencias: Hernán Torres avisó hace unas semanas que su equipo sufriría por no haber tenido descanso y la advertencia se hizo realidad. Su equipo cayó con Bucaramanga, llegó a tres duelos sin ganar y está fuera de los ocho.



- Unión Magdalena y Patriotas parecen sentenciados: ambas escuadras perdieron sus respectivos partidos y se alejaron del Cortuluá, que sí aprovechó y sumó de a tres. La remontada es cada vez más lejana.

Lo curioso

- Recibimiento del Once Caldas al Pereira: a medida que los futbolistas matearas iban saliendo uno a uno del bus para ingresar al Palogrande, la mascota del equipo manizaleño les mostraba la Copa Libertadores (título obtenido en 2004). El video de inmediato se viralizó en redes sociales.