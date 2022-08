La Liga, con la irregularidad de los clubes ¿Sorpresa en noviembre?

La Liga BetPlay, en el segundo semestre, avanza rápidamente. El calendario en el fin de año será apretado, a causa de Qatar 2022, donde las ligas deberán terminar, antes de tiempo, para que el mundo fútbol tenga toda su atención en la cita orbital. Además, con la necesidad de las Selecciones, que empiecen, antes de tiempo, toda su preparación.



La reanudación de las competiciones, en el segundo semestre, ha estado marcada por las complicaciones, resultados sorpresa y bajones en el rendimiento, de varios clubes llamados a ser protagonistas.



Dos casos más que disientes: Nacional y Tolima no atraviesan su mejor momento, pues en las cinco fechas disputadas en Liga, apenas lograron un triunfo. Sumándole a esto, el nivel en cancha deja mucho que desear, lejos de los finalistas. El caso verdolaga es particular, pues se evidencian los errores del semestre pasado.



En los de Torres, las alternativas existen, pero el desgaste físico de una temporada agobiante, ese evidente.



Además, los dos clubes que están, de momento, en el lote de los ocho clasificados y que accedieron a los cuadrangulares anteriores, son Millonarios y Junior. Sorpresas como Unión Magdalena, Once Caldas, Pasto, Alianza Petrolera, Jaguares y Pereira, cumplen para entrar a la fiesta de final de año.



Es apenas el primer cuarto del campeonato, sin embargo, la tendencia empieza a marcarse en las próximas fechas, donde los clubes que no levanten el nivel, deberán ver las finales de Liga por televisión.