Desastre en Palmaseca: Envigado goleó a un Cali que se hunde en Liga

Nueva decepción del Deportivo Cali en casa. Este martes, el cuadro dirigido por Mayer Candelo cayó 0-3 en Palmaseca frente al Envigado, resultado que lo hunde aún más en el sótano de la tabla.

La resistencia azucarera duró tan solo 20 minutos, luego de que Daniel Londoño mandara un buen centro desde sector derecho que Ever Valencia con un remate poco ortodoxo sentenció.



Tan solo siete minutos después, el cuadro naranja amplió su diferencia. Juan Manuel Zapata recibió en tres cuartos de cancha, se acomodó y soltó un zurdazo extraordinario que se coló en el ángulo izquierdo de Humberto Acevedo. Una joyita.



Los dueños de casa intentaron reaccionar a través de remates de media distancia y juego aéreo, pero en cada oportunidad lució férreo el arquero Joan Parra. No había forma de lograr el descuento.



Para la segunda parte, el equipo verdiblanco siguió intentando, pero careció de efectividad. Por su parte, la visita se dedicó a defender su ventaja y la tarea fue ejecutada de manera impecable.



Como si la derrota no fuese suficiente, Kevin Moreno dejó a al Cali con diez jugadores tras un durísimo cruce contra Daniel Arcila. Doble amarilla y directo a las duchas. Cuatro minutos después culminó la horrible noche en la capital vallecaucana. Carlos Robles erró terriblemente en salida y le regaló el balón a Jesús Hernández que centró desde la izquierda y Yadir Meneses de volea selló el 0-3 final.



Envigado escaló puestos en la tabla, mientras que el Deportivo Cali se hunde en la casilla 20 con tan solo una unidad y sin victorias.