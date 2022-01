¡A ganar en casa! Cali quiere sumar su primer triunfo frente a Tolima

En la tarde-noche de este miércoles continuará el desarrollo de la segunda jornada de la Liga BetPlay Dimayor I, con uno de los partidos más atractivos y que será la primera vez luego de un poco más de una mes, que se enfrenten los dos últimos finalistas del torneo, el Deportivo Cali y el Deportes Tolima y en el cual ambos cayeron derrotados por un gol en la primera fecha.



Este duelo trae muy buenos recuerdos recientes para los hinchas del Cali, por lo que fue consecución de la décima estrella en Ibagué el pasado 22 de diciembre, pero hoy la situación es completamente diferente, los conjuntos llegan a este compromiso con muy pocas sesiones de entrenamiento, con nuevas caras en sus equipos titulares y con jugadores convocados por sus selecciones para los juegos de eliminatorias, en Cali Guillermo De Amores (Uruguay) y Harold Preciado (Colombia) y en Tolima Alexander Domínguez (Ecuador) y Raziel García (Perú).



Este martes el técnico Rafael Dudamel habló en conferencia de prensa sobre los jugadores con los que podría contar dependiendo la situación física: “Leyton (Sebastián) ya está dentro la convocatoria, decidiremos si es de la partida mañana desde el inicio, viene de salir del COVID entonces hay que ser cuidadosos, Balanta (Andrés) y Robles (Carlos) en un rendimiento aceptable contra Jaguares pudiesen tener también opciones de jugar y estamos trabajando para que Jhon Vásquez termine de estar bien fortalecido, Ángelo está bien”.



Mencionó sobre la posible inclusión de Teófilo Gutiérrez, que pese a ser expulsado el domingo contra Jaguares, la convocatoria de Preciado a selección lo habilita: “Vamos a analizarlo bien para saber qué es lo que más nos conviene, pero sabemos que tenemos esa buena opción y ya miraremos en el transcurso del día que decidimos”



Habló sobre la posible incorporación Guillermo Burdisso, que de pasar los exámenes médicos será nuevo defensor del Cali y de su disponibilidad: “Es un defensor central con mucha experiencia, con un currículum admirable y de un pasado inmediato muy bueno. En esa posición los argentinos son de oficio. Esa experiencia y jerarquía nos vendrá bien para guiar a nuestros jóvenes… De ese tema logístico no tengo claridad en este momento, sé que hay un principio de acuerdo, ojalá pueda llegar lo antes posible, me han contado que también es su disposición para realizar todo el chequeo médico y estar entrenando lo antes posible”



Por último mencionó la posible contratación de un lateral izquierdo y fue interrogado si pudiese ser Christian Mafla: “Las características de un lateral izquierdo tienen que basarse en la fortaleza defensiva, el oficio, no quiere decir que los nuestros no lo tengan, pero siento que necesitamos la experiencia para momentos determinantes…Hay varias opciones, vamos a ver cuál se define, pero sin duda alguna que Mafla es una gran opción”



Datos previos



Deportivo Cali suma cuatro encuentros sin caer ante Deportes Tolima en Primera División (2 victorias y 2 empates). Además, el conjunto caleño acumula tres encuentros como local sin perder ante los de Ibagué (1 victoria 2 empates), después de haber perdido cuatro de sus cinco anteriores en casa ante ellos (1 victoria).



Tras caer por 2-1 ante Jaguares de Córdoba en la primera jornada, Deportivo Cali podría arrancar un torneo de la categoría con dos derrotas por primera vez desde el Apertura 2014: 2-1 vs Boyacá Chicó y 0-3 vs Atlético Nacional.



Deportes Tolima acumula cuatro partidos sin ganar en Primera División (2 empates y 2 derrotas), su peor racha desde noviembre 2020 y enero 2021 (1 empate y 4 derrotas).



Alineación probable del Cali: Humberto Acevedo; Juan Esteban Franco (Aldair Gutiérrez), José Caldera, Jorge Marsiglia, Brayan Montaño; Andres Balanta, Carlos Robles (Sebastián Leyton), Santiago Mosquera, Daniel Luna (Michel Ortega), Kevin Velasco; Ángelo Rodríguez.





