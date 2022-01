Millonarios no encontró espacios: empate a ceros en el Alfonso López

Bucaramanga y Millonarios protagonizaron un duelo en el que la seguridad fue lo primordial, tratando de no dejar espacios y evitar una derrota en un compromiso complejo. Un partido de más a menos, para terminar en un empate a ceros entre ambos.



El inicio de partido estuvo marcado por la intensidad de los locales, que tuvieron en la cabeza de Gularte la primera anotación, pero, fue anulada por el juez de línea, ratificada por el VAR. No pasó mucho para que Millonarios tomara el control del juego y la posesión, como acostumbra a hacerlo. Ese dominio del manejo no lo pudo traducir en opciones en los primeros minutos, pese a buscar darle movilidad en toda la zona de la mitad de la cancha, teniendo a Silva como el eje.



Téliz tuvo la labor de perseguir al capitán azul, evitando que no estuviera cómodo en cancha. En compromiso entró en un cerco para los dos, Bucaramanga, primando el orden defensivo, sin generar opciones claras ni intentar buscar a Gularte, que fue el hombre designado por Craviotto.

Mientras que Millonarios, pese a manejar en un porcentaje alto la esférica, llegaba hasta cierto punto de campo rival, para retroceder y volver a generar. El primer remate de los azules llegó en Daniel Ruiz, luego de una buena presión alta en conjunto.



La labor de los volantes del Bucaramanga también se centró en evitar la salida de Perlaza y Bertel, siendo Caballero y Cardenas, respectivamente, los encargados de no permitir su salida en ataque. La presión del Bucaramanga obligó a Millonarios a buscar el juego en largo, siendo ese el juego principio. Una salida de Montero por poco termina en gol, saque en largo y Andrés Gómez no pudo definir, por la presión de Chaverra y Gómez.



Para la segunda parte, Bucaramanga empezó a apretar, teniendo apenas aproximaciones, pero de a poco, generando peligro en la zona defensiva azul. Los cambios de Gamero aparecieron, con la salida de Ruiz y Gómez, dándole paso a Valencia y Guerra, que entraron al circuito y empezaron a complicar el planteamiento defensivo del Bucaramanga.



Bucaramanga encontró espacios, en dos ocasiones, Montero fue fundamental. Una desconcentración de Segura obligó a salir al portero, para rechazar la pelota e incomodar al atacante rival. Además, salvó un cabezazo de Téliz, llegando con tranquilidad en una jugada que representaba peligro, al minuto 81. Volvió a avisar el leopardo, en un tiro libre de larga distancia. Sherman Cardenas estrelló un balón en el palo, donde Montero no alcanzó a llegar a la esférica.



El empate deja a Millonarios en la segunda casilla, mientras que el Bucaramanga está en la novena posición, con dos unidades. Los azules se enfrentarán a Nacional el próximo sábado, mientras que el Bucaramanga visitará al América.