Nacional, por la recuperación deportiva y los primeros tres puntos

Atlético Nacional recibe este miércoles 26 de enero a Junior de Barranquilla, por la segunda fecha en la Liga I-2022. Tras igualar contra Cortuluá, los verdolagas saldrá al gramado del Atanasio en busca de un triunfo que lo acomode en la tabla de posiciones. Al frente está el conjunto ‘tiburón’ que quiere seguir por la senda victoriosa, en un duro examen.



En cuanto a las novedades, Felipe Aguilar tuvo el alta médica, tras superar el covid-19 y ponerse a punto físicamente en la última semana de trabajos. Mientras que Cristian Castro Devenish es baja por sufrir una virosis.

En el departamento médico continúan: Tomás Ángel quien sigue en reacondicionamiento físico post covid, al igual que Hayen Palacios, posiblemente sean tenidos en cuenta para el próximo partido contra Millonarios. Mientras que Aldair Quintana presenta una osteopatía dinámica del pubis y su retorno está pendiente a su evolución médica.



Baldomero Perlaza, sigue en su recuperación, luego de presentar en la final de ida de la Copa Colombia 2021 ante Pereira un esguince bimaleolar del tobillo grado 2-3 e intertarsiano del pie derecho. Su retorno estaría previsto para la sexta fecha contra Alianza Petrolera o la séptima contra Envigado. Finalmente, Sebastián Gómez Londoño presentó una contusión en cresta ilíaca izquierda en el partido contra Cortuluá. Su retorno a entrenamientos se dará según la evolución del dolor, con lo cual también será baja para este partido.



Por otro lado, Danovis Banguero pagó la fecha de sanción en el partido anterior y quedó disponible para afrontar este encuentro clave.



El técnico Alejandro Restrepo está obligado a sumar un triunfo y cortar la mala racha de resultados, que su equipo ha tenido terminando el campeonato anterior y con el empate en el debut frente a Cortuluá. "Sabemos las dificultades que hemos tenido, pero el grupo es consciente que debe mejorar para afrontar estos partidos y estar más cerca del triunfo. Vamos a enfrentar a un rival que conocemos bien, que enfrentamos y que debemos estar muy competitivos".



Analizando al conjunto barranquillero, el estratega precisó que "Junior lo conocemos, es un rival que hemos enfrentado, conocemos la idea de su entrenador y tendrá bajas por convocatoria a la Selección Colombia y Venezuela. Nosotros debemos estar atentos, proponer nuestra idea que nos permita conseguir la victoria".



Además, "el jugador que entre, debe aportar en la idea de juego. Debemos poner la mejor nómina posible. El equipo ha mostrado una muy buena faceta, hay que prolongar el desarrollo claro de la idea de juego durante el mayor tiempo posible y estamos seguros que vamos a lograr los resultados".



Datos entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se han enfrentado en 247 oportunidades, de las cuales, los verdolagas se impusieron en 93 ocasiones contra 77 de los ‘tiburones’, mientras que 77 partidos terminaron empatados. En cuanto a goles marcados, los verdes convirtieron 292 contra 272 de los barranquilleros.



Atlético Nacional suma cinco partidos sin perder frente a Junior en la Liga colombiana (dos triunfos y tres empates) y podría igualar su última mayor racha ante ellos en caso de no perder este encuentro (dos triunfos y cuatro empates entre 2015 y 2017).



Atlético Nacional ha ganado solo uno de sus últimos 11 partidos en la Liga colombiana (siete empates, tres derrotas), después de haber ganado 12 de los 15 anteriores en el campeonato (dos empates, una derrota).



Junior derrotó a Patriotas Boyacá por 3-1 en la primera jornada de esta Liga I-2022. El conjunto de Barranquilla podría arrancar un torneo de la máxima categoría marcando al menos tres goles en las primeras dos jornadas por apenas segunda vez en este siglo XXI, después de haberlo hecho en las primeras dos fechas del Apertura 2019:3-1 vs Patriotas y 3-2 vs DIM.



A Atlético Nacional le señalaron seis fueras de lugar en la jornada inaugural de la Liga I-2022 frente a Cortuluá, más que a ningún otro equipo (Jefferson Duque x2, Yeison Guzmán x2, Jarlan Barrera x1 y Yerson Candelo x1).



Entre los futbolistas que intentaron más de 16 pases en la primera jornada de la Liga I-2022, ninguno tuvo mejor porcentaje de acierto que Jorge Arias de Junior (96,7 por ciento -59/61).



Datos gracias a Opta.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero (Álvaro Angulo); Alexander Mejía, Jhon Duque, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla, Yeison Guzmán, Jefferson Duque.



D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

VAR: Héider Castro (Academia).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8