¿Cuándo debutará Fernando Uribe? Expectativa en los hinchas de Junior

Los hinchas de Junior van de a poco encontrándole el gusto y sentido nuevamente al club, los refuerzos que llegaron invitan para que el hincha barranquillero se ilusione con una campaña memorable para lo que será la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.



Ya se empezaron a ver destellos de lo que será la idea de Juan Cruz Real. Ahora, entrarán otros jugadores en el ruedo, teniendo en cuenta la amplia nómina que poseen y los jugadores que son ausentes por convocatoria a las Eliminatorias.



Ya no es problema para el cuadro barranquillero el no contar con jugadores fundamentales, porque el recambio es de elite. Es el caso de la zona del ataque, teniendo en cuenta la ausencia de Miguel Ángel Borja, al ser convocado y estar integrado ya a los trabajos de la Selección Colombia, con miras a los duelos contra Perú y Argentina.



El técnico Juan Cruz Real, en rueda de prensa, habló de quién será su reemplazo en el partido que estarán enfrentando contra Nacional en el Atanasio Girardot “Fernando está recuperado, no quisimos que participara el sábado, por temas de tiempos, así estuviera bien. Será parte de la convocatoria”.