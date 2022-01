Debut soñado: Ocho debutantes lograron anotar en la primera fecha

Comenzó el fútbol colombiano en el primer semestre del 2022, donde varios equipos dejaron ver en cancha a sus nuevas incorporaciones para soñar con la estrella de mitad de año. Precisamente siete equipos disfrutaron del debut soñado de sus refuerzos y lograron gritar gol en su primer partido de la temporada.



Durante la primera jornada, los diferentes refuerzos no se guardaron una gota de sudor y dejaron todo su esfuerzo dentro de la cancha, pero tan solo ocho futbolistas le aportaron a sus equipos con goles.



Iniciamos en el juego de Atlético Bucaramanga, donde Johan Caballero aportó en el empate de su club frente Águilas Doradas, aunque el jugador ya había vestido los colores del leopardo, el volante se reportó con gol en su reaparición con el equipo amarillo.



Wilfrido De La Rosa tuvo una gran actuación en su debut con Santa Fe enfrentando a Equidad Seguros, donde el ex jugador de Pereira logró anotar el agónico gol del empate cardenal.



Diego Herazo comenzó con pie derecho su estadía en Millonarios, luego de que muchos hinchas no le tuvieran confianza, el delantero le dio la victoria al conjunto azul en condición de visitante frente al Deportivo Pasto, Además de ser uno de los jugadores más influyentes del partido.



En el juego del Unión Magdalena, James Sánchez aprovechó el descuido de la defensa del Once Caldas y anotó la igualdad para el equipo de Santa Marta, además de anotar su primer gol con la camiseta del ciclón bananero.



El goleador de Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja, también se reportó con gol en la victoria del equipo tiburón frente a Patriotas 3-1, el delantero anotó el segundo gol del equipo de barranquilla desde el punto penal.



Felipe Pardo volvió al Independiente Medellín pisando fuerte, ya que, fue el autor del único gol del partido frente al Tolima, dándole la victoria al poderoso y sus primeros tres puntos en el torneo local.



En el último juego de la jornada, Leonardo Castro marcó en su regreso al equipo matecaña, aunque su equipo perdió 2-1 frente Alianza, el delantero volvió a su senda goleadora.



Por otro lado Kevin Londoño, logró anotar el segundo gol de Alianza Petrolera y de esta manera el equipo de Hubert Bodhert logró sumar sus primeros tres puntos en condición de local.