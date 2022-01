'Fue determinante la expulsión': Dudamel habló sobre la roja de 'Teo'

Deportivo Cali tuvo un buen inicio de partido frente a Jaguares consiguiendo la ventaja parcial, pero luego de la expulsión de Teófilo Gutiérrez, los felinos empataron y en el segundo tiempo le dieron vuelta a marcador llevándose los 3 puntos en el inicio de la Liga I del 2022. En conferencia de prensa el técnico verdiblanco analizó lo que fue el encuentro y habló sobre lo complejo que fue afrontarlo.



“Es difícil con 11 en este campo con el clima, un equipo bien trabajado, con 10 sin duda alguna se nos puso cuesta arriba, fue determinante la expulsión y en la siguiente jugada nos marcan el gol, creo que si hubiésemos pasado unos minutos con el 1-0 el partido hubiese sido un poquito más parejo, hubiese podido estar más al alcance de nosotros para llevarnos el triunfo”

Luego se refirió a la expulsión de su capitán: “‘Teo’ siempre es determinante y con tanta juventud hoy era mucho más, indiscutiblemente que la expulsión condicionó el resto del partido para nosotros, pero reconozco que los muchachos han hecho un esfuerzo bravísimo para desde los cambios tácticos intentar ganarlo, han hecho un esfuerzo físico muy fuerte y todo lo que había acontecido previo a este debut ya me dejaba preparado para esta situación, jugadores con covid, lesionados, la partida de Menosse, la convocatoria de Harold, entonces eso tan cerca del partido desarticuló todo”



También mencionó como tuvo que acomodar al equipo para la parte final: “Tuvimos que pasar del 4-4-1-1 al 4-3-2 para liberar a Mosquera y a Lucumí de funciones defensivas, fijando más a Kevin y luego Aldair por las bandas que por ahí estábamos sufriendo y por dentro con Luna, Balanta y Robles buscar contenerlos, qué no preparan tanto sus lanzamientos a la banda, creo que ahí los controlamos un poco más, me gustó la respuesta, la inteligencia táctica para tener una respuesta de los muchachos en ese cambio, pero bueno lamentablemente no nos alcanzó para llevarnos el partido”



Por último resaltó la actitud de su equipo pese a la adversidad: “Encontrar las mayores virtudes desde la derrota nunca va a ser sencillo porque siempre se te viene a la mente que pudimos hacer mejor, pero lo que más rescato ha sido la oportunidad para las nuevas incorporaciones, Montaño, Lucumí, ver por primera vez compitiendo oficialmente a Cabezas, cómo entró Duván Mina, el haber tenido tantos canteranos en campo y verle jugar con tanta personalidad creo que es lo más destacado con lo que me quedo hoy”



Corresponsal Futbolred Cali