Julio Comesaña fue sincero respecto al estado de Andrés Ricaurte

Deportivo Independiente Medellín comenzó con el pie derecho en la Liga I-2022, el poderoso dio cuenta de uno de los candidatos al título como Deportes Tolima. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña habló sobre el presente del equipo y lo que viene en los próximos encuentros.

"Teníamos en el campo a once futbolistas que no hicieron completamente la pretemporada. Vinimos a este partido para hacerlo con mucho oficio, no dar ventajas, es un gran equipo el rival, generamos un gran desgaste y marcamos la diferencia con jugadores frescos. La gente estuvo muy alegre, nos vinieron a acompañar y se llevaron un premio", detalló el entrenador.



Sobre la salida de Andrés Ricaurte, Comesaña explicó que el jugador sufrió una contractura muscular y pidió el cambio. "Andrés Ricaurte tuvo una contractura muscular y por precaución decidimos cambiarlo. Ojalá no sea grave".



En cuanto al debut de algunos de los nuevos jugadores del equipo, el estratega expresó que "de Luciano Pons lo conozco poco, pero quien me lo recomendó fue el que trajo Cano a Pereira. A Javier Méndez lo conozco de Racing de Uruguay, se está poniendo a todo y los demás, debo ser cuidadoso porque vienen de vacaciones y hay muchas expectativas de la afición. Fue un día redondo para nosotros. Nosotros teníamos tiempos para cada jugador, a Vladimir (Hdz) lo vi desgastado y quisimos jugar con Bryan (Castrillón) y (Jean) Pineda podíamos llevarlo más adelantado fortaleciendo la mitad, para ampliar el terreno".



Finalmente, habló sobre la presencia de Felipe Pardo, quien entró y marcó en su regresó al poderoso. "Cuando uno tiene la nevera llena y tiene para elegir es una cosa, cuando no queda nada, se sufre. Lo mismo pasa en el fútbol, nos faltan muchas cosas, estamos en construcción. Felipe (Pardo) representa muchas cosas en la afición y en algún momento me lo iban a pedir, por suerte salió todo bien".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8