Debut amargo: Cali pierde los papeles del juego y cae derrotado

Deportivo Cali cae derrotado en su debut por liga 2-1 contra Jaguares de Córdoba en el Estadio Jaraguay de Montería. Los verdiblancos luego de estar arriba en el marcador, sufren la expulsión de Teófilo y el local aprovecha para remontar el partido.



El compromiso inició con Jaguares ejerciendo una presión alta en la salida del Cali consiguiendo a los 3 minutos una recuperación con César Carrillo que realiza un disparo de larga distancia que se va desviado del arco defendido por Guillermo De Amores. La visita respondió minutos después en una proyección en ataque de Kevin Velasco con un remate cruzado dentro del área con Pablo Mina enviando el balón al tiro de esquina

El juego ganó un buen ritmo y los locales lograron un llegada con bastante peligro en el cual en un saque largo, Nelino Tapia ‘peina’ la pelota en mitad de cancha para habilitar a Andrés Rentería que elude al defensor y queda parcialmente solo sacando un remate con poca fuerza que controla De Amores.



Al minuto 19 volvió a aparecer el Cali en ataque un con un remate de Santiago Mosquera dentro del área que levemente se desvía en un defensor, pero que no fue problema para Mina que estaba atento. En el minutos 26 un nuevo remate de los ‘azucareros’ con Kevin Velasco que se anima, aunque el remate sale desviado.



Tres minutos después en una incursión en ataque de los verdiblancos, Carlos Lucumí es derribado en el vértice del área por Nelino Tapia y el juez central Jorge Tabares sin dudarlo decreta penalti, Velasco le pide el balón Teófilo Gutiérrez que se lo cede y cobra rastrero al palo izquierdo de Pablo Mina que escoge el camino equivocado para el 1-0 parcial.



Luego de unos minutos Teófilo es amonestado con tarjeta amarilla al recibir una falta y seguidamente levanta el pie y roza a Jhonier Viveros, posteriormente el VAR a cargo de Leonard Mosquera llama a colegiado para revisar la jugada y segundos después anula la amarilla y expulsa al capitán del Deportivo Cali.



En el minuto 40 Mauricio Castaño se acerca al área del Cali con un remate que De Amores rechaza al tiro esquina y en esa misma jugada tocan en corto con Castaño que centra al segundo palo, Rentería de cabeza la baja a corazón del área y Héctor Urrego anticipándose al defensor la envía al fondo de la red para el empate parcial con el que minutos después termina el primer tiempo.



En la parte final el juego se logró emparejar en la mitad del campo y no se generaron opciones en los primeros minutos, por lo que minutos después llegan las primeras alternativas en los verdiblancos, entran Daniel Luna y Aldair Gutiérrez y salen Brayan Montaño y Juan Esteban Franco.



Al minuto 57 Jaguares llega al área rival en una buena jugada colectiva en el cual Castaño realiza un centro rastrero que la zaga de la visita no logra rechazar de buena forma y queda el rebote que lo aprovecha Rentería que de primera marca el segundo para el triunfo parcial del conjunto local.



Cali intentó remontar el juego con los pocos espacios que le brindaba el rival logrando las aproximaciones necesarias para hacerlo, pero carecieron de definición y al final los dirigidos por César Torres se llevaron los 3 puntos en un partido muy trabajado desde lo colectivo.



En la próxima fecha, Jaguares recibe a Cortuluá en Montería, mientras Deportivo Cali recibirá en su estadio al Deportes Tolima, ambos serán el miércoles.



Corresponsal Futbolred Cali