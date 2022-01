Poderoso debut en Liga: DIM venció 1-0 al Tolima en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 a Deportes Tolima en el inicio de la Liga I-2022. El conjunto rojo fue paciente y promediando la segunda mitad, Felipe Pardo marcó su regreso al Atanasio con un gol que gritó los cerca de 25.000 aficionados que acudieron al coloso de la Avenida Centenario.



Con mucho colorido y fiesta, Deportivo Independiente Medellín comenzó con mucho ímpetu su partido, planteando un juego ofensivo. Al minuto 10, un remate de Diber Cambindo que exigió al arquero ecuatoriano Alexander Domínguez.



El DIM seguía inquietado el arco rival, al minuto 16, José Hernández Chávez de media distancia tuvo cerca el primer gol de la tarde. El juego era intenso, concentrado en el centro del campo y con poco espacio entre líneas.



Al 18, Andrés Ibargüen aproximó al Deportes Tolima al gol, luego, tras un tiro de esquina José Moya de chalaca, por poco abría el marcador, pero la pelota se fue desviada del arco custodiado por Luis Erney Vásquez.



Sobre el minuto 34, una falta de Andrés Cadavid sobre Michael Rangel, derivó en amonestación para el capitán del DIM. Al minuto 40, fue sustituido Andrés Ricaurte por molestias físicas, al parecer se habría lesionado del tendón del cuádriceps, ingresó por el '10' Bryan Castrillón en medio de una ovación del público rojo presente en el Atanasio.



Sobre el final del primer tiempo, Juan Carlos Díaz de media distancia, puso a prueba a Domínguez, aunque su remate pasó ligeramente desviado del arco norte del Atanasio, donde estaba el golero ecuatoriano.



En la etapa complementaria, Julio Comesaña realizó otro cambio, ingresó Adrián Arregui en lugar de José Hernández Chávez. Sobre el minuto 15, Medellín tuvo la primera aproximación del segundo tiempo, con un centro de Jean Pineda que no alcanzó a conectar Cambindo. Al minuto 16, se retiró en el Deportes Tolima Luis Miranda, e ingresó Álvaro Meléndez, siendo el primer cambio del partido en el conjunto de Ibagué.



Sobre el minuto 22, ingresó en el DIM Felipe Pardo en lugar de Vladimir Hernández. Tolima respondió con el ingreso de Gustavo Ramírez en lugar de Andrés Ibargüen. Al 29, Diber Cambindo de pierna derecha tuvo el primero para Medellín, pero su remate se fue desviado, el ex Quindío no pudo continuar y le dio paso al delantero argentino Luciano Pons. Al 31, Tolima hizo otro cambio, ingresando Yohandry Orozco por el peruano Raziel García.



Al minuto 40, tras un tiro de esquina y varios rebotes en el área, Felipe Pardo estuvo atento para empujar la pelota al fondo de la red, decretando el primer triunfo rojo en un semestre donde tiene el DIM la obligación de clasificar entre los ocho.



Al final, Medellín tuvo un comienzo ideal, derrotando a uno de los candidatos al título. Todavía le falta por mejorar, pero sumando de a tres, es más fácil el camino.



En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín visita a Patriotas en Tunja, mientras que Deportes Tolima visita a Deportivo Cali en el estadio Palmaseca.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8