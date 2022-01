Demasiados expulsados: el fin de semana de los convocados a Selección

Todo listo para los convocados a Selección Colombia. Tras un fin de semana repleto de continuidad, los citados por Reinaldo Rueda se unirán a partir de este lunes a la concentración en Barranquilla.



En FUTBOLRED le traemos el balance de cada uno de los llamados horas previas de unirse a la Tricolor. Vale recordar que Luis Fernando Muriel y Jefferson Lerma fueron desafectados y sus reemplazos son Víctor Cantillo y Luis Javier Suárez.

ARQUEROS



David Ospina: fue suplente el domingo en la victoria del Napoli por 4-1 frente al Salernitana.

Andrés Mosquera Marmolejo: ya está con el grupo de concentrados en Barranquilla.

Camilo Vargas: fue titular y mantuvo su pórtico invicto el sábado en la victoria del Atlas mexicano por 0-2 en casa del América.



DEFENSAS



Davinson Sánchez: fue titular el domingo en la derrota 2-0 del Tottenham en casa del Chelsea. Disputó la totalidad del encuentro.

Yerry Mina: fue titular y capitán el sábado en la derrota 0-1 del Everton frente al Aston Villa. Disputó la totalidad del encuentro.

Óscar Murillo: fue titular el sábado en la derrota 2-1 del Pachuca mexicano en casa del León. Salió expulsado (roja directa) al minuto 60.

Stefan Medina: fue titular el sábado en el empate a dos del Monterrey mexicano frente al Cruz Azul. Salió expulsado (roja directa) al minuto 51.

Daniel Muñoz: fue titular el domingo en la derrota 2-1 del Genk belga en casa del St. Gilloise. Disputó la totalidad del encuentro.

William Tesillo: fue titular el sábado en la victoria 2-1 del León mexicano frente al Pachuca. Marcó en propia puerta al minuto 32.

Johan Mojica: fue titular el domingo en el empate a dos del Elche en casa de Real Madrid. Disputó la totalidad del encuentro.

MEDIOCAMPISTAS



Wilmar Barrios: fue titular el sábado en el empate a dos del Zenit ruso frente al Botev Plovdiv (partido amistoso).

Gustavo Cuéllar: fue titular el viernes en el empate a uno del Al Hilal saudí contra Al Baten. Disputó la totalidad del encuentro.

Víctor Cantillo: fue llamado de última hora en reemplazo de Luis Fernando Muriel. Aún no tiene acción con Corinthians.

Juan Guillermo Cuadrado: fue titular el domingo en el empate a cero de Juventus con AC Milan. Jugó 65 minutos.

Matheus Uribe: fue titular el domingo en la victoria 3-1 del Porto frente al Famalicao. Al minuto 85 se fue expulsado por roja directa.

Steven Alzate: fue titular el domingo en el empate a uno del Brighton en casa del Leicester. Jugó 62 minutos.

James Rodríguez: fue titular el domingo en el empate a uno del Al-Rayyan catarí con Al-Ahli. Disputó la totalidad del encuentro y lo amonestaron al minuto 71.

Fredy Hinestroza: fue titular el sábado en la victoria 3-1 del Junior frente a Patriotas. Disputó la totalidad del encuentro.

Yaser Asprilla: mientras se define su situación (lo más seguro es que se quede en el Envigado), ya se encuentra en la concentración de Selección Colombia.



DELANTEROS



Diego Valoyes: no jugó el sábado en la derrota de Talleres por estar concentrado con la Selección Colombia.

Yimmi Chará: la temporada de la MLS no ha empezado y por eso ya está concentrado con la Selección Colombia.

Luis Díaz: fue titular el domingo en la victoria 3-1 del Porto frente al Famalicao. Anotó al minuto 37 y en el 79' salió sustituido.

Alfredo Morelos: no jugó el viernes en la goleada 4-0 del Rangers escocés frente al Stirling Albion en Copa.

Falcao García: fue titular el domingo en la derrota 0-1 del Rayo Vallecano frente al Athletic Club. Al minuto 69 fue sustituido.

Harold Preciado: no jugó el domingo en la derrota del Deportivo Cali por estar concentrado con la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez: fue titular el domingo en la derrota 0-2 del Granada frente al Osasuna. Disputó la totalidad del encuentro.

Miguel Borja: fue titular el sábado en la victoria 3-1 del Junior frente a Patriotas. Anotó al minuto 45+1 y al 26 fue amonestado.

Rafael Santos Borré: fue titular el viernes en la derrota 0-2 del Eintracht Frankfurt frente al Arminia. Disputó la totalidad del encuentro.