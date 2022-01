‘En Nacional hay que jugar bien y ganar‘: Yeison Guzmán

Atlético Nacional buscará imponerse en su casa, este miércoles contra Junior para comenzar su recuperación y no tener afugias en un campeonato que será muy corto y muy intenso. Yeison Guzmán sabe del compromiso que es jugar en el conjunto verdolaga y lo que deberán buscar para ser contundentes en el Atanasio contra uno de los candidatos al título.



"Este será un partido de detalles, Junior viene de ganar y nosotros debemos estar enfocados en el triunfo. Para nadie es un secreto nuestro momento deportivo, nos hemos cuestionado. Lo que queda es dejar ese partido atrás, corregir errores y estar bien gran parte del juego", resaltó Guzmán.

Además, "tranquilos no estamos, en Nacional hay que jugar bien y ganar. Estamos trabajando bien para conseguir lo que queremos, los resultados no nos están acompañando y debemos mejorar".



En cuanto a la competencia en el mediocampo, Yeison indicó que "la competencia está buena, sana, cada uno tiene sus capacidades y el que mejor esté, va a jugar. Giovanni (Moreno) es un gran jugador, nos van a aportar mucho y será muy importante para todos".



Finalmente, el ex Envigado resaltó que “el cuerpo técnico siempre ha mostrado respeto por nosotros y nosotros por ellos y eso es importante. Venimos adaptándonos para poder estar al cien por ciento, hemos trabajado toda la semana para ganar".



