Craviotto le ganó el pulso a Gamero: el análisis de Millonarios

Bucaramanga y Millonarios no pasaron del empate, en un partido donde Montero fue fundamental, al igual que el planteamiento por parte de Craviotto, que le dio prioridad al juego defensivo y a partir de allí, construir opciones que no lograron concretar.



Partido rocoso y difícil para ambos, donde Chaverra cuando tuvo que aparecer, respondió, respaldado por todo un bloque defensivo compacto. Estos son los puntos a destacar de ambas escuadras.



Planteamiento del Bucaramanga: Craviotto acertó en montar un cerco en zona defensiva, apelando al repliegue cuando fue necesario. Millonarios llegaba hasta cierta zona de la cancha, pero se le complicaba crear opciones claras. Las bandas fueron claves, pero fueron de más a menos, pues el desgastante en el cuadro local el dicho sector se empezó a sentir.



Desconexión en la última fase del juego: Diego Herazo lució inquieto en el primer tiempo, pues las pelotas no le llegaban para poder definir. Su sacrificio para ir a buscarla y salir de la zona no fue suficiente, además, Gamero le pidió que se quedara en el área, confiando en la generación de sus volantes.



Silva, el motor del medio campo: su mapa de calor lo deja ver, llega a posicionarse en la primera línea de volantes para empezar a recibir de espaldas, para intentar generar los espacios. Pese a los intentos, se evidenció la desconexión en esa última parte del campo, sin encontrar alternativas, gracias a la marca férrea de los bumangueses.



Vásquez y Vega, los mejores: ambos se destacaron y mostraron ese entendimiento entre ellos dos, se complementan al momento de salir al ataque, en el repliegue y en la destrucción del juego. Ambos tuvieron un porcentaje alto de precisión en los pases (98% y 92% respectivamente).



Posesión del balón poco efectiva: Millonario tiene la facilidad, por su estilo de juego, de salir tocando con la pelota, invitando al a Bucaramanga a que adelantara sus líneas y poder aprovechar los espacios con jugadores como Gómez y sus laterales.



En el partido tuvo el 61% de manejo, pero en el trámite, se vio inferior en opciones, pues Bucaramanga tuvo varias claras sobre el final del partido.

Montero, factor determinante en el arco: no solo por sus dos atajadas, mostró seguridad para salir con la pelota, para sacar a Millonarios del fondo, con el pase próximo y el juego en largo.