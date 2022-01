El DT de Millonarios no cerró las puertas para un posible refuerzo

Luego de su empate en condición de visitante frente a Bucaramanga, Millonarios ya prepara lo que será uno de los juegos más atractivos de la fecha 3 de la Liga Betplay frente Atlético Nacional en el Estadio El Campín, donde ambos equipos buscarán una victoria para posicionarse en la parte alta de tabla.



Precisamente previo a este juego el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero habló de lo que ha visto en el equipo durante este 2022 y el objetivo de la nómina.



“Tenemos una nómina que pienso que está capacitada para pelear el título. A eso aspiramos todos los 20 equipos, además tenemos la misma idea de juego y esto nos va a traer buenos resultados” afirmó Gamero.



De igual forma, aclaró que el jugador Andrés Felipe Román estará ausente en este partido, teniendo en cuenta que sigue teniendo la molestia que lo alejó en los primero partido del club.



“No vamos a contar con Román, tiene una molestia en el tobillo que a veces no tiene dolencia pero cuando entrena vuelve, esperamos evolución y poderlo tener frente a Envigado”. Agregó



Por otro lado el estratega samario respondió sobre los nuevos fichajes y dejó las puertas abiertas para una posible contratación antes de que se cierre el libro de pases.



“Se fue Giraldo y llegó Larry. Se fue Uribe y llegó Herazo, Paz no jugaba y llegó Cuenú. Se fue Mojica y llegó Sosa, estamos tranquilos con ellos, de igual forma, tenemos cupos disponibles, no vamos a cerrar la puerta para un posible refuerzo, nos pasó con Giraldo y Uribe, nosotros nunca vamos a decir que no vamos a traer a nadie más, si se puede y nos aporta en el club, se va a traer”



Por último el entrenador azul le mandó un mensaje a la hinchada para lo que será el juego de este sábado frente Atlético Nacional.



“A la hinchada decirle que este es un equipo que está trabajando duro y que está ilusionado. Esa ilusión es la de darle satisfacción a nuestra hinchada. Ojalá mañana nuestra hinchada sea el jugador número 12”, finalizó Gamero.