Lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2022

La segunda fecha de la Liga BetPlay I-2022 tuvo un balance bajo en goles, pues solo se marcaron 19 tantos. Se presentaron los dos primeros empates sin goles y hay un líder que sorprende, así como uno de los equipos que hasta acá no han sumado.

Aquí hacemos un análisis y un resumen de los que dejó la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2022:

Lo bueno

- Jaguares de Córdoba es el líder de la Liga con puntaje perfecto y con supremacía sobre los vallecaucanos: en la fecha 2 le ganó a Cortuluá y ya había superado a Deportivo Cali.



- Millonarios es el único equipo que mantiene su arco invencible. En dos juegos de visitante, Álvaro Montero sacó su portería en cero. Buen trabajo defensivo de los de Alberto Gamero.



- Wilson Morelo marcó doblete y celebró así su regreso a Santa Fe. Junto al delantero del expreso están Mauricio Castaño (Jaguares) y Luis ‘Cariaco’ González (Junior) como artilleros, con 2 anotaciones.



Lo malo

- Deportivo Cali, el último campeón del FPC, lleva dos derrotas y no ha despegado. Hay que darle espera por lo que viene de lograr, pero el azucarero no puede dar ventajas.



- Deportivo Pasto es el colero porque también perdió sus dos partidos. Pero el caso del club nariñense preocupa, pues es el único equipo que aún no ha convertido goles.