¡Hombres más que nombres! La apuesta de Colombia para derribar a Perú

Si ponen atención se escucha hasta en el edificio de al lado: clarinetes, timbales, acordeones, 'guepajes'... la clásica banda sonora de Barranquilla que ahora, cuando las horas parecen hacerse esperar y el sol abrazador no deja ni pensar, alivia un poco la tensión.



Este ritmo cansino de la vida en la Costa resulta de lo más conveniente ahora que la Selección Colombia afina los últimos detalles para un compromiso que medirá, con exactitud, para qué está hecho el equipo de Reinaldo Rueda. 'Vísteme despacio que voy de prisa' como Napoleón... pero a 32 grados de temperatura y con 63 por ciento de humedad.



'Es el partido para los generales', exigen unos; 'Aquí el que juegue tiene que ser el que venga mejor', responden otros.. y los propios jugadores entran al juego de no dar pistas de quién estará este viernes, a las 4:00 p.m., en el estadio Metropolitano.



¿Acaso importa tanto? Al final en un partido que no permite otra cosa que los tres puntos, uno que, como dijo Wilmar Barrios, "hay que ganar así sea media a cero, pero ganar", puede no ser tan importante el nombre como el hombre: el que mejor se acomode a la presión de tener que ganar al precio que sea; el que rompa los bloques con un pase inesperado o un remate de afuera o un cabezazo -lo que ocurra primero-; el que tenga la cabeza fría que ha faltado de frente al arco rival; el que se pueda sobreponer a los incómodos silencios de 40 mil almas en las tribunas cuando los minutos pasan y los goles no llegan, todo eso adobado con un sol picante y perverso que nubla la vista y el cerebro, ¡ese es el que debe ser titular! ¡Llámese como se llame!



El gol, esquivo desde hace cinco partidos, se va a gritar igual si la camiseta tiene el número 1 o el 9. Es el día de marcar con la rodilla, con la oreja, con el codo... como sea. Si el gol es lindo, si los movimientos en el tablero son ordenados o no, si es todo consecuencia de un juego elaborado o producto de una inocentada o una alineación estelar, la verdad es que importa poco.



Colombia tiene los mismos 17 puntos de una Perú que tiene la misma obligación pero no carga el piano que sí tienen Rueda y sus dirigidos sobre la espalda. Ganar aquí es la diferencia entre ir a enfrentar a una Argentina sin Messi con suficiente viento en la camiseta, o con el pánico de tener que despedirse con anticipación del sueño de Catar 2022. No hay frase que describa el temblor en el cuerpo que esa posibilidad produce.



"En algunas posiciones hay que echar mano de esa experiencia, de hombres consolidados, con trayectoria y conocimientos entre ellos", decía el DT en la intensa jornada previa a la batalla del 'Metro. Con lo cual no faltarían Ospina, Mina, Dávinson, Barrios, Uribe, Cuadrado, James, Díaz ni Falcao, aunque Rueda se reserva siempre una sorpresa para el instante en que sube el telón. No tendría por qué fallarse esta vez.



Así que vayan los que sientan que pueden dominar esa angustia en la cancha y resuélvanlo, que al final, después de la empatitis y de lo que haya sucedido a la hora de las definiciones en el pasado, de su mano hemos venido hasta aquí: ustedes, los que nos hicieron padecer el 6-1 contra Ecuador, son los mismos que hoy tienen cupo directo a la Copa Mundo y están a una victoria de dejar en positivo esa perversa diferencia de gol que, llegado el momento, puede hacer la diferencia. Son ustedes, que le hicieron el año pasado siete goles en tres partidos a Perú, el rival agazapado en una agobiante tarde en Barranquilla, los que pecan y rezan... ustedes, que este viernes, pase lo que pase, ¡no pueden empatar!

Posibles formaciones titulares



Colombia: David Ospina; Stefan Medina (o Muñoz), Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Matheus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Falcao (o Borja)



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia; Sergio Peña, Christofer Gonzáles, André Carrillo, Christian Cueva; Gianluca Lapadula



Estadio: Metropolitano

Hora: 4:00 p.m.

TV: Caracol

Online: Minuto a minuto Colombia vs Perú