Patriotas venció al Medellín y recompuso su camino en la Liga 2022

Deportivo Independiente Medellín cayó 2-0 con Patriotas, en juego por la segunda fecha en la Liga I-2022. El conjunto de Tunja fue de menor a mayor, gracias a un Carlos Mosquera inspirado y un ataque contundente, los goles de los ‘lanceros’ fueron de Víctor Moreno en Contra y Darwin López. Los boyacenses no derrotaban al DIM por Liga, desde el 25 de enero de 2019.



La etapa inicial marcó un juego con poca generación ofensiva, tanto Patriotas como Independiente Medellín concentraron su juego en el mediocampo. Al minuto 28, José Hernández Chávez tuvo una gran ocasión mediante un tiro libre, que atajó el arquero Carlos Mosquera.



El conjunto boyacense respondió al minuto 31 con un remate de Darwin López con pierna derecha desde fuera del área, pero la pelota se fue alta y desviada por la derecha.

Sobre el minuto 33, Jean Pineda aprovechó un pase de Adrián Arregui y de media distancia remató la pelota, pero ésta se fue por encima del arco de Patriotas. Al 40, el poderoso tuvo una nueva ocasión, esta vez por intermedio de Diber Cambindo, pero Mosquera controló la pelota sin problemas. La última jugada ofensiva del primer tiempo la tuvieron los boyacenses a través de Darwin López, pero la pelota también se fue desviada del arco custodiado por Luis Erney Vásquez.



En la etapa complementaria, rápidamente llegó el primer gol del partido, una incursión de Cristian Barrios por derecha para Jorge Posada, éste filtró la pelota al corazón del área, pero Víctor Moreno intentando rechazar la pelota, la metió en su propia puerta.



Tras el gol, Medellín salió a buscar el empate, con más ímpetu que orden, luego de una jugada colectiva, Adrián Arregui remató y en el trayecto de la pelota al llegar al arco la desvió Cambindo, pero no pudo vencer el arco boyacense.



Al minuto 9, Julio Comesaña decidió hacer dos cambios buscando una mejor alternativa ofensiva, salieron Vladimir Hernández y José Hernández Chávez e ingresaron Bryan Castrillón y Felipe Pardo. El poderoso insistía en buscar el arco contrario, al minuto 17, Víctor Moreno tras un tiro de esquina, exigió al arquero Mosquera, el arquero de Patriotas se convertía en la figura del partido con sus atajadas.



Promediando el segundo tiempo, Patriotas hizo dos cambios, ingresando José Ramírez por el panameño Ángel Orelien y se fue José Moreno dándole lugar a Jonathan Ávila. El DIM respondió con dos cambios más; salieron Yulián Gómez y Juan Carlos Díaz, e ingresaron Germán Gutiérrez y el argentino Luciano Pons.



Al minuto 28 y luego de un tiro de esquina, Patriotas anotó el segundo gol del partido por intermedio de Darwin López, quien aprovechó un rebote en el corazón del área, para que el atacante empujara la pelota en la línea, con Luis Erney Vásquez vencido.



Sobre el minuto 38, el árbitro Éder Vergara fue consultado por el VAR para analizar una jugada de posible penal para el Deportivo Independiente Medellín. Por una supuesta mano de Jonathan Ávila luego de un centro desde el sector derecho. Dos minutos después, el juez central determinó que no había infracción.



Los últimos minutos fueron intensos, con un DIM tratando de anotar el descuento, buscando el milagro. Mientras que Patriotas se defendían y mientras tanto, agotaban los cambios. Ingresaron Jorge Mendoza y Mayer Vidal, en lugar de Edwar Bolaños y Cristian Barrios.



Al final, Patriotas no vencía al DIM desde el 25 de enero de 2019, cuando el conjunto de Tunja se impuso por 2-1 con goles de Brayan Fernández y Felipe Ávila, descontó Germán Cano. Volvió a lograrlo mostrando un juego contundente, especialmente en el segundo tiempo, siendo un equipo equilibrado, con una gran actuación de Carlos Mosquera.



En la próxima fecha, Patriotas recibe en Tunja a Deportivo Pereira, mientras que Independiente Medellín recibe en el Atanasio al Deportivo Cali.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8