Lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada 13 de la Liga

Culminó la fecha 13 de la Liga BetPlay 2022-I con Millonarios y Atlético Nacional picando en punta, nuevamente varios expulsados durante la jornada y la situación límite entre América de Cali y Juan Carlos Osorio.



En FUTBOLRED le traemos los aspectos a resaltar:

Lo bueno

- Millonarios ganó en el último suspiro: a pesar de un duro planteo rival, el cuadro albiazul tuvo premio por insistir en ataque. Richard Celis no solo le dio la agónica victoria al equipo de Gamero, también le regresó el primer lugar de la tabla.



- Nacional sigue de escolta: los verdolagas sacaron adelante un complicado encuentro frente a Santa Fe. Generó varias opciones, sus referentes marcaron y aguantó cuando le tocó. Tres victorias en sus últimas cuatro salidas para continuar pegado al liderato.



- Cali volvió a sonreír: después de varias decepciones, el conjunto de Dudamel sonrió. Velasco y Teófilo brillaron, pero la irresponsabilidad de Vásquez en tiempo añadido por poco arruina todo el trabajo.



- DIM y Once Caldas remaron con expulsados: los antioqueños estuvieron desde el minuto 44 con una roja y con el marcador en contra, al 80' sellaron el milagroso empate; los manizaleños jugaron desde el inicio del segundo tiempo con diez hombres.0-1 abajo en el marcador y desde el 84 con nueve, al minuto 90+1' sellaron la igualdad final.

Lo malo

- Nueva caída de América y Osorio tiembla: el cuadro vallecaucano perdió en Ibagué gracias a la ‘Ley del Ex’ y llegó a su tercera derrota consecutiva. Aunque el DT dice que no se va, su proceso no tiene apoyo.



- Junior se ahogó en la orilla: a pesar de jugar un gran partido en El Campín, una desconcentración defensiva en el final del encuentro los apagó. Con la derrota quedaron fuera de los ocho y llegaron a tres encuentros sin ganar.



- Pésima racha del Pasto: el conjunto nariñense igualó con Equidad y llegó a seis partidos sin sumar de a tres.

Lo feo

- Falta de respeto contra Diego Corredor: tras el empate del Once con un jugador menos en casa de Envigado, un periodista le preguntó al DT del cuadro manizaleño por su "inexperiencia" y "poca trayectoria" en primera división. Corredor no dejó pasar el detalle y le respondió con altura.



- Festival de expulsiones: las últimas dos jornadas han estado colmadas de cartulinas rojas. En este fecha se mostraron cinco y curiosamente tanto Unión Magdalena como Independiente Medellín repitieron respecto a la semana pasada. Los expulsados fueron Marcelino Carreazo y Mender García (Once Caldas), Roberto Carlos Vanegas (Unión), Juan David Mosquera (Medellín) y Jhon Vásquez (Cali).